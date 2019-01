El Club de Pilota subcampió de Copa "la Bolata"

El club de Pilota Valenciana del Campello ha tornat a quedar subcampió del torneig de copa "La Bolata" de llargues, després de ser superat, 35-50, per l'equip de Benidorm, a la gran final de la competició autonòmica, disputada el passat 23 de desembre a Orba, localitat de la Marina Alta alacantina.

El conjunt campeller, comandat pel veterà internacional Martines, qui als seus 49 anys va demostrar la seva “mestria” com a “banca”; i al “rest” Mario, Miki, Josete i Carlitos, tots a gran nivell. Després d'uns començaments esperançadors, els del Campello no van saber rematar alguns jocs i, després de no aprofitar el seu avantatge i igualar a 30 punts, la joventut i millor condició física dels benidormers, van decantar el competida partida, retransmesa en directe per la televisió autonòmica À punt TV.

En acabar l'equip campeller va rebre de mans del conseller d'Esports, Vicent Marzà, el trofeu acreditatiu del prestigiós campionat manomanístico, que s'ha disputat, des de primers d'octubre, entre els millors equips de la modalitat "reina" del País Valencià.