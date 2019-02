El Club de Pilota recull signatures per millorar el trinquet municipal

× Ampliar Partida femenina al trinquet (Foto, Mirella Soler)

El Club de Pilota del Campello està realitzant, tant a nivell de carrer, com en xarxes socials, una campanya de recollida signatures amb la qual es pretén aconseguir un ampli suport popular i reforçar les peticions de millora del trinquet municipal que, fins ara, no han estat ateses per l'Ajuntament

El president de l'entitat i pilotari internacional, Josep A. Martínez, manifestava que si bé en coses puntuals la relació ha estat relativament fluida, en els projectes importants no ha existit cap suport, per la qual cosa s'han vist forçats a prendre aquesta iniciativa, davant l'absència de resposta del Consistori a les seves contínues demandes d'equiparació del recinte amb les instal·lacions de la resta de disciplines esportives.

Segons el directiu, al trinquet (que porta el seu nom), inaugurat el 1998, encara es troba sense cobertura i no disposa de vestidors, ni lavabos, ni servei de manteniment, ni protocol d'intervenció en cas d'accident o emergència, tot i haver-los sol·licitats , per ser el recinte on la veterana agrupació manomanísta imparteix la seva Escola de Pilota, realitza els seus entrenaments i es disputen els tornejos locals, comarcals i autonòmics, en totes les modalitats i categories.

Per totes aquestes mancances i la falta de resposta municipal a les seves peticions, el Club de Pilota Valenciana ha emprès la campanya, amb la qual espera es posi punt i final a aquesta discriminació, pel bé dels seus esportistes i el futur del nostre esport autòcton al Campello.