El Club de Pilota guanya a Itàlia la II Trobada Mediterrània de Llargues

El Club de Pilota Valenciana del Campello s'ha proclamat campió de la II Trobada Mediterrània de Llargues, disputada el passat dissabte 31 de juny, a Scalvaia (Itàlia), en la qual també van participar els conjunts de Cicianno i Torniella, tots pertanyents a pintoresques localitats de la Toscana italiana.

L'equip campeller, capitanejat pel mundialista i president de l'entitat, Josep "Martines", com "banca", va estar ben secundat per Verga, Calvet II, Pasqual, Víctor i amb la debutant Lucía, com a novetat femenina en el joc de ratlles i es va imposar en la gran final als amfitrions d’Scalvaia per 9 jocs a 3.

La trobada ha significat la segona edició d'una original iniciativa del president del Club de Pilota, que va tenir la seva gènesi el passat mes d'octubre, amb motiu de la Diada del País Valencià, i la seva finalitat és la confraternització entre ciutats de diferents estats del Mare Nostrum que tenen com a nexe comú el joc de pilota a mà.

L'expedició composta per una dotzena de persones, entre jugadors i directius, ha comptat amb la col·laboració de l'Ajuntament campeller, patrocinador de l'equipació del conjunt local i segons manifestacions dels protagonistes de l’esdeveniment, l'estada en terres italianes, des de la seva arribada el divendres al seu retorn, la nit del dilluns 2 de juliol, ha estat tota una inoblidable demostració d'hospitalitat i fraternitat, de la que els nostres conveïns tindran un imperdurable record.