El Campello acogerá la VII prueba del Circuito Mediterráneo de Sup-Race

El próximo domingo 17 de junio, Campello Surf Club dará el bocinazo de salida a la VII prueba del Circuito Mediterráneo de SUP-Race 2018 que será la última prueba del circuito antes del descanso de la temporada de verano. Será el 6º año consecutivo que Campello Surf Club se encarga de la organización de este evento en las Playas de El Campello.

La prueba se celebrará en la Playa de El Carrer La Mar en la localidad de El Campello, Alicante, a la altura del Monumento al Pescador. Acogerán a más de 250 personas. Riders de toda España acudirán a la cita para garantizar el espectáculo. El evento será cubierto con varias embarcaciones de apoyo para la plena seguridad de los riders.

El Stand Up Paddle (SUP) es actualmente uno de los deportes de mayor crecimiento tanto a nivel nacional como internacional dada su adaptabilidad para todos los públicos. Prueba de ello es el aumento de competiciones y competidores abarcando rangos de edades desde los 8 a más de 50 años. La prueba reunirá a los principales clubs y escuelas de todo el litoral mediterráneo por lo que disfrutaremos de un alto nivel de los participantes y de una elevada participación. Muchos de ellos cuentan con elevados resultados en los ranking de pruebas tanto nacionales como internacionales, lo que otorga un alto prestigio al Circuito Mediterráneo de SUP. Las categorías se clasificarán en SUB 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16, Sub 18, Amateur, Élite 12.6 pies, Élite 14 pies, Élite 14 pies Máster 40 y Élite 14 pies Máster más de 50.

Para la organización de este gran evento deportivo se cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de El Campello, La Diputación de Alicante, Costa Blanca, Club náutico de El Campello, Up Suping Media Partner y todos los patrocinadores del evento como son Goldcar, Restaurante Seis Perlas, DVSport, 100 montaditos, heladería Jijona, Coasto, AQDV, aojodedron, clínica dental dra. De la Fuente, Clínica de Rehabilitación Torre Golf y Publitecnic Comunicación.

El Campello celebrará el día internacional del Surf

Además el mismo día se aprovechará la concentración del evento para celebrar el día Internacional del Surf a nivel mundial que reunirá a todos aquellos participantes que quieran disfrutar de un día especial en la playa donde realizaremos actividades relacionadas con estos deportes, disfrutarán de material de Stand Up Paddle, Big Sup, Kayak y Surf, se habilitarán carpas para protegerse del sol, música en la playa, degustarán los excepcionales arroces del Restaurante Seis Perlas y se sortearán numerosos premios.

Los beneficios generados del International Surfing Day, irán destinados a "Surfrider Foundation", es una asociación sin ánimo de lucro, dirigida a la defensa, salvaguarda, valorización y gestión sostenible del mar, del litoral, de las olas y de la población que las disfruta.