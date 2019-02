Daniela Rodríguez López vuelve a ser convocada para entrenar con la Selección Valenciana de Fútbol

El CD El Campello tiene entre sus filas a una auténtica estrella potencial del fútbol fémenino y quien quiera comprobarlo tan solo tiene que entrar en youtube en el canal de Daniela R20 y quedar pasmado del don que tiene Daniela Rodríguez, jugadora en el CD El Campello en la categoría sub-12, con el toque de balón, organización de juego y ejecución de jugadas.

Una maestría que la ha llevado a ser seleccionada por la Federación Valenciana de Fúbtol para realizar entrenamientos con la Selección.

Unas convocatorias que comenzaron el año pasado, entre unas 54 niñas, y que están siendo toda una experiencia para la joven. El próximo martes 26 volverá a entrenar en el Estadio Municipal de Ribarroja (Valencia). “En el último entrenamiento éramos 17 jugadoras y seguirán eliminando hasta que queden 14”, nos epxlica Daniela. Por lo que hay muchas posibilidades de que la campellera entre a formar parte en la formación final.

Daniela nos explicó que la mayoría de las jugadoras convocadas son del Valencia C.F y del Levante. De Alicante han quedado cuatro Daniela es la última de El Campello, una portera de la Vila, otra jugadora del Espa y otra del Elche.

Un objetivo claro desde bien pequeña

Desde muy pequeña ha tenido muy claro que quería dedicarse al fútbol en serio en un futuro, es decir no lo veía como un mero entretenimiento o un deporte sin más. Es algo más que una afición, “Cuando veía los partidos de fútbol con ella me decía: -Mamá, algún día me vas a ver ahí”, nos relata su madre. “Se trata de una afición que comparto con mi padre que es un gran aficionado y nos tiene enganchado a toda mi familia”, explica Daniela.

Es una jugadora muy metódica con su entrenamiento, también con la alimentación. Tiene muy claro su objetivo. Una forma de ser en el deporte que también aplica al resto de su vida, sin ir más lejos en sus estudios es una chica de sobresalientes

El ser convocada para entrenar con la Selección Valenciana de Fútbol es un escalón más en el ascenso meteórico que esta jugadora.Daniela asumió este reto inesperado, por una parte, pero muy deseado por otro, con mucha ilusión y responsabilidad. “En los entrenamientos con la selección noto una mayor intensidad, el nivel es muy alto”, nos confesó.

Para Daniela estos entrenamientos ya han sido de por sí una gran experiencia y todo lo aprendido

Comenzó a andar con un balón en los pies

Esta jugadora tiene un balón en sus pies desde antes de los cinco años y a esa edad comenzó a practicar futbol sala que tenía tan solo cinco años. Comenzó en fútbol sala

Siempre ha sido su pasión desde bien pequeña, hasta que con cinco comenzó en el colegio en una extraescolar de fútbol en el colegio Pla Barraques, después de ahí se fue a las escuelas municipales en fútbol sala donde estuvo dos años y después da el salto al fútbol 11 donde Daniela asegura sentirse más cómoda y es sin duda el medio donde puede desarrollar toda su habilidad. Hoy en día es jugadora en las filas del CD El Campello donde en esta temporada con el CD El Campello lleva 43 goles, siendo la máxima goleadora como centro campista. También ha jugado partidos amistosos con el Levante, donde ha entrenado con categorías superiores y los partidos que ha jugado con ellos lo ha hecho en la liga masculina donde el juego suele ser más agresivo. En definitiva, son experiencias nuevas que, sin duda, han ido enriqueciendo el juego de esta joven deportista.