Conferencia del dr. Jeroni Llorca sobre Prevención de lesiones en la Pilota

El prestigioso doctor Jeroni Llorca, que va ser jefe de los servicios médicos del Alicante CF y Hércules, y en la actualidad es responsable del Arena Sport Clínic, impartió el pasado viernes 26 de enero en la Sala Ramón Llull de la Biblioteca municipal, una conferencia coloquio sobre como “Cuidar la Salud en la Pilota”.

En el transcurso del acto, organizado por el club de Pilota Valencian de El Campello, al cual asistieron una cuarentena de jugadores de las diferentes secciones del club, el popular médico deportivo, impartió una lección magistral sobre prevención, diagnóstico, tratamiento y curación de las lesiones más frecuentes en nuestro deporte autóctono que fue del agrado del público por su claridad y comprensión, por lo que premiaron al conferenciante con una sonora ovación.

Conferència del dr. Jeroni Llorca sobre Prevenció de lesions en la Pilota

El prestigiós doctor Jeroni Llorca, qui va ser cap dels serveis mèdics de l'Alacant CF i l'Hèrcules; i en l'actualitat responsable de l'Arena Sport Clínic, va impartir la nit de divendres 26 de gener passat a la sala Ramon Llull de la Biblioteca municipal , una conferència-col·loqui sobre com “Cuidar la Salut en la Pilota”.

En el transcurs de l'acte, organitzat pel club de Pilota Valenciana del Campello, al qual hi van assistir una quarantena de jugadors/es de les diferents seccions del club, el popular metge esportiu, va impartir una lliçó magistral sobre prevenció, diagnòstic, tractament i curació de les lesions més freqüents en el nostre esport autòcton, que va ser de la complaença del públic, per la seva claredat y comprensió, per la qual cosa premià al conferenciant amb una sonora ovació.