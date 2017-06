Clausura de las escuelas del Club de Pilota Valenciana de El Campello

La semana pasada se clausuraron las escuelas 2016-2017 del Club de Pelota Valenciana de El Campello en todas sus categorías: benjamines, alevines, infantiles, cadetes, adultos y escuela femenina. La valoración del funcionamiento y resultado de las escuelas es muy positiva. Los alumnos más jóvenes de la escuela han representado al municipio del Campello en varios torneos organizados por la Federación de Pelota Valenciana, principalmente en las modalidades de frontón y raspall, tanto individual como por equipos, obteniendo unos resultados más que aceptables. También las mujeres de la escuela han participado en varios torneos, en diferentes municipios de la Comunidad.

Si a ello añadimos la excelente trayectoria de nuestros equipos de llargues en primera y segunda categoría y el rotundo éxito de los torneos locales de raspall, con una participación media de 50 jugadores por torneo y una buena afluencia de público diaria a nuestro trinquet , podemos concluir que la Pelota Valenciana del Campello ha experimentado un crecimiento espectacular en este último año.

Clausura de les escoles del Club de Pillota Valenciana del Campello

La setmana passada es van clausurar les escoles 2016-2017 del Club de Pilota Valenciana del Campello en totes les seues categories: benjamins, alevins, infantils, cadets, adults i escola femenina. La valoració del funcionament i resultat de les escoles és molt positiva. Els alumnes més jóvens de l'escola han representat al municipi del Campello en diversos tornejos organitzats per la Federació de Pilota Valenciana, principalment en les modalitats de frontó i raspall, tant individual com per equips, obtenint uns resultats més que acceptables. També les dones de l'escola han participat en diversos tornejos, en diferents municipis de la Comunitat.

Si a això afegim l'excel·lent trajectòria dels nostres equips de llargues en primera i segona categoria i el rotund èxit dels tornejos locals de raspall, amb una participació mitjana de 50 jugadors per torneig i una bona afluència de públic diària al nostre trinquet , podem concloure que la Pilota Valenciana del Campello ha experimentat un creixement espectacular en este últim any.