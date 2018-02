Cerca de un centanar de niños participan en la “Festa de la Pilota” en El Campello

La respuesta infantil a la convocatoria realizada en los colegios de la localidad, con el fin de que el alumnado de 4º de primaria participara en la I Festa de la Pilota, superó las expectativas del Club de Pilota Valenciana del Campello, organizador del evento, ya que el taller de “guants” y “didals” agotó las existencias (80 unidades) y algunos niños tuvieron que intercambiar sus manoplas para poder disfrutar del juego nacional del País Valencià.

Las partidas se realizaron en las calles limítrofes en la Plaza de la Iglesia, ya que la humedad del suelo desaconsejaba la práctica del juego en la plaza con el fin de evitar lesiones por resbalones y se jugó en las calles Pal, Mayor y Trinidad, canchas donde los incansables “minipilotaris” se iniciaron en la modalidad de “raspall” de nuestro deporte autóctono. También triunfó los juegos hinchables instalados delante de la Biblioteca, donde firmó autógrafos el pentacampeón mundial de pilota. Josep A. Martínez.

El Club de Pilota homenajea al pentacampeón mundial Martínez

El pilotari internacional Josep A. Martínez, fue homenajeado por el Club de Pilota de El Campello, por su triunfo en el IX Campeonato Mundial de “Pilota a Mà, que significó su quinto triunfo mundial.

El acto, celebrado el pasado sábado día 17 en la Biblioteca municipal, en el transcurso de la asamblea de esta asociación deportivo-cultural, contó con la presencia de unas setenta personas, socios y simpatizantes de la entidad, que ovacionaron a “Martines”, sobrepasado por la sorpresa y la emoción, y después de agradecer los obsequios, consistentes en una placa cerámica conmemorativa y su figura en madera pintada, manifestó que éste había sido el más sentido y estimado de todos los numerosos reconocimientos recibidos.

Considerados por expertos y aficionados como uno de los mejores saques de la historia, martínez explica en su haber con una amplio palmarés iniciado con su participación en las Olimpiadas de Barcelona ’92, a los cuales se suma cinco campeonatos del Mundo en 1998, 2000, 2002, 2004 y 2017; y cuatro de Europa en las ediciones de 1999, 2001, 2003 y 2007; además de haber obtenido diez títulos de la Lliga i una Champios Llige d’Europe.

Prop d’un centenar de nens i nenes participen a la Festa de la Pilota

La resposta infantil a la convocatòria feta pels col·legis de la localitat, per tal que l’alumnat de 4rt de primària participés en la I Festa de la Pilota, va superar les expectatives del club de Pilota Valenciana del Campello, organitzador de l'esdeveniment, ja que el taller de guants i didals va esgotar els seves vuitanta unitats i alguns nenes i nens van haver d'intercanviar les seves manyoples per poder gaudir del joc nacional del País Valencià .

Les partides es van realitzar en els carrers limítrofs a la Plaça de l'Església, ja que la humitat del sòl va desaconsellar la pràctica del joc, per tal d'evitar lesions per relliscades i van ser els carrers Pal, Major i Trinitat les canxes on els incansables " minipilotaris "es van iniciar en la modalitat de" raspall "del nostre esport autòcton. També va triomfar el inflable instal·lat davant de la Biblioteca, on va signar autògrafs el pentacampió mundial de pilota, Josep A. Martínez.

El Club de Pilota ret homenatge al pentacampió mundial Martínez

El pilotari internacional Josep A. Martínez, ha estat homenatjat pel Club de Pilota del Campello, pel seu triomf en el IX Campionat Mundial de Pilota a Mà, que va significar el seu cinquè entorxat mundial.

L'acte celebrat dissabte dia 17, a la nit a la Biblioteca municipal, en el transcurs de l'assemblea d'aquesta associació esportiu-cultural, va comptar amb la presència unes setanta persones, socis i simpatitzants de l'entitat, que van ovacionar "Martines", sobrepassat per la sorpresa i l'emoció, i després d'agrair els obsequis, consistents en una placa ceràmica commemorativa i la seva figura en fusta pintada, va manifestar que havia estat el més sentit i estimat de tots els nombrosos reconeixements rebuts.

Considerat per experts i aficionats com un dels millors "treguis" de la història, Martínez explica en el seu haver amb ampli palmarès iniciat amb la seva participació en les Olimpíades de Barcelona '92, als quals suma cinc campionats de Món en 1998, 2000, 2002, 2004 i 2017; i quatre d'Europa en les edicions de 1999, 2001, 2003 i 2007; a més d'haver obtingut deu títols de la Lliga i una Champions Lligue d'Europe.