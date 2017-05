Campello s'erigeix líder de la lliga de llargues

Després dels resultats de la passada jornada és l’equip de Campello el que ocupa la primera posició de la màxima categoria de la lliga a llargues. En la màxima categoria de palma continua la mateixa història, amb una fomració d’Agost que és demostra intractable jornada darrere jornada.

Els de Campello sumaven tres punts més, ara són 28 en total, en la seua visita a Petrer el passat dissabte, on aconseguien la victòria per 2 a 10. Parcent que és quart classificat amb dues partides menys disputades, té 25 punts i també sumava els tres la passada jornada en el difícil carrer de Xixona on s’imposaven pel contundent resultat de 1 a 10. Per la part baixa de la classificació s’enfrontaven La Vila i Mutxamel amb victòria local per 10 a 4. Però, sense dubte, el plat fort de la jornada és el que és servia a Sella, on l’equip local rebia a la que fins ara era la formació líder, la de Benidorm. La partida va resultar molt igualada amb victòria per als de casa, però en este cas, per la mínima, es dir, 10 a 9, fet que propícia que els implicats es repartisquen els punts. Així, Benidorm i Sella empaten amb 27 punts, ambdós equips amb una partida menys disputada que el líder, Campello. Xixona i La Vila sense opcions de semifinals, probablement acabaran la lliga disputant-se la cinquena i sisena posició, mentre que Petrer i Mutxamel lluitaran per no quedar últims.

Agost acabarà la lligueta de la primera de palma en primera posició. Esta jornada s’enduïa la partida sense jugar-la per no poder presentar-se els jugadors de Murla. Tres punts més i ja en sumen 27. Els altres equips que acompanyaran a la fase de semifinals no és coneixen, ja que entre la resta d’equips, hi ha molt poca diferència de punts. De moment serien Sella i Benidorm amb 18 punts i Murla amb 15 els que acompanyarien a Agost a les semifinals, però per exemple, per darrere estan Laguar i Tibi amb 14 punts. Ja més despenjat es troba Benimagrell amb només dos punts.

Castells i Parcent jugaran les semifinals de segona de llargues, mentre que a dia de hui l’acompanyarien Sella i Tormos amb 15 i 14 punts, respectivament. Agost i Crevillent disputaran les semifinals de la tercera de llargues, mentre que la tercera posició que dón accés també directe a les semifinals se la jugaran entre els equips de Fondó, Xaló i Laguar. El quart classificat d’aquesta categoria disputarà l’accés a semifinals contra el campió de València, que tot pareix indicar que serà el Nàquera A.

En la segona categoria de palma encara està molt més interessant, a falta de només dues jornades, no està clar cap dels tres grups de competició. En el grup A Orba és líder amb un punt més que Laguar, però aquèstos han disputat una partida menys. Al grup B, el Tibi B, té 21 punts però Finestrat és segon amb 19 i una partida menys. I pel que fa al grup C, Benasau té 23 punts pels 20 de Sella, però éstos també amb una partida menys disputada. Per tant, tot per decidir en la segona de palma. En tercera, també de palma, Sant Vicent acabarà la lliga líder, Agost el té molt de cara per a ser el segon, mentre que Sella té un bon avantatge per a ser tercer. És quart Poble Nou amb 16 punts, i éstos seran els quatre equips que disputen les semifinals d’aquesta categoria. Pel que fa a la categoria juvenil, Parcent domina clarament el grup A, mentre que Sella i Benidorm és disputaran entre ells la primera posició.