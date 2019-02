Adéu a una llegenda de la pilota valenciana: "Martines", olímpic i campió del món, europeu i nacional, es retira als 49 anys.

El pilotari Josep Antoni Martínez i Asensi, "Martines", llegenda viva de la pilota valenciana, diu "adéu" a la seva carrera, sent el jugador, no professional, amb millor palmarès en la història del nostre esport nacional.

"Martines", que el novembre passat complia 49 anys, estava predestinat a ser figura rellevant de l'ancestral joc a ratlles valencià, ja que no en va havia mamat des de la seva infantesa el "verí" que inocula el genuí i sacrificat esport autòcton, en residir a el carrer Trinitat, on jugava les seves partides al Club de Pilota del Campello.

Allà, en edat infantil, va començar la seva singladura en el dur, esforçat i aguerrit esport manomanístic i, després d'una ascensió imparable, és designat per Ajuntament campeller, portador de la torxa olímpica i seleccionat per la Federació Valenciana, amb tan sols 22 anys, per participar en les Olimpíades de Barcelona '92, compartint pista amb el mític Genovés. El 1997 intervé en el campionat europeu de pilota a mà, a Holanda, com a únic i primer jugador amateur a disputar aquest tipus d'esdeveniments internacionals.

Els continus èxits professionals van ser considerats i valorats per les institucions, tant locals, com territorials, concedint-li els premi al millor esportista provincial i campeller, a més de mencions i guardons de la Federació Valenciana i Govern Autonòmic, que culminen amb la denominació de "Josep A . Martínez ", al trinquet municipal del Campello.

Com a "banca" titular de la selecció nacional de pilota a mà, ha aconseguit els campionats d'Europa a les edicions 1999, 2001, 2003, 2007 i 2018; i ha estat campió de Món en 1998, 2000, 2002, 2004 i 2017, a més d'haver assolit 10 títols de la Lliga a llargues, També ha tingut l'honor de penjar a les seves vitrines la I Champions Lligue d'Europe, de "Jeu de paume ", conquerida el 2011, a Pamplona, ​​capitanejant l'equip del Campello.

Amb el faixí vermell a la cintura, com correspon als campions, el 2013, "Marines" decideix apartar-se de la primera línia de competició i, com abans succeís amb altres figures de la "pilota del carrer", intenta incorporar-se a la condició de espectador i aficionat.

Aspiració que no acaba de consolidar, ja que a l'any següent, davant el perill de desaparició del Club de Pilota del Campello, retorna a l'activitat i al juny de 2015 és elegit president de l'entitat, el que porta aparellat la seva tornada a la competició, com a jugador. Encara que per la seva edat no és la seva pretensió, el gran nivell de joc i el seu esperit competitiu, criden l'atenció del seleccionador nacional, Pigat II, que li brinda l'oportunitat de reverdir passats llorers.

I "Martines" no defrauda. En la seva segona joventut, capitanejant al conjunt nacional, al novembre de 2017, torna de Colòmbia, amb el seu cinquè Campionat Mundial de Pilota a Mà, entorxat que repeteix a l'Europeu d'Holanda, a l'agost de 2018. Els subcampionats de la Lliga a Llargues i "la Bolata", de l'anterior temporada, han estat l'epíleg de la seva carrera en competicions oficials.

Però la seva retirada no significa l'abandó del "mundillo pilotari"; "Martines", continuarà lligat a aquest esport en la seva vessant educativa, ja que tant des de la seva empresa, com de la Federació de Pilota, està promocionant escoles de pilota, al llarg i ample del territori autonòmic i, com fessin amb ell en la seva infància , fent classes de tècnica i pràctica a les futures "figures" de la pilota valenciana.

"La pilota m'ho ha donat tot i jo, en lo possible, li ho vull tornar", sentencia Josep Antoni Martínez i Asensi, des del Trinquet que porta el seu nom, mentre imparteix ensenyament a l'Escola del Club de Pilota local.

Als seus 49 anys, encara en l'elit i amb un incommensurable palmarès en el seu haver, el, sens dubte, millor esportista de la història del Campello i considerat, al costat de "Tonico de Murla", millor "traure" de la història de la pilota valència, "Martines del Campello", deixa la competició i passa a formar part de la llegenda del nostre esport nacional.