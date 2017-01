Benjamín Soler: “Con responsabilidad y diálogo tenemos que sacar unos presupuestos acordes al devenir del municipio”

Comienza el año para un equipo de gobierno reforzado en El Campello y cuyos esfuerzos se centran en sacar adelante las primeras cuentas municipales desde el año 2014 ya que desde entonces se están funcionando con unos presupuestos prorrogados que no se ajustan a la realidad del muncipio. A pesar de la incorporación de los concejales socialista será necesario el consenso y el diálogo para sacar las nuevas cuentas adelante. De este y otros temas nos habló el alcalde de El Campello Benjamín Soler.

La Illeta

La Illeta: ¿Qué balance realizaría del pasado ejercicio?

Muy positivo, ya qeu a finales del año pasado se realizó la ampliación del equipo de gobierno. La incorporación del grupo socialista nos ha proporcionado un confort para afrontar este nuevo periodo, para centrarnos cada uno en nuestro trabajo y para poder elaborar unos presupuestos acordes a la realidad actual del municipio.

Por otro lado en el año 2016, aunque los presupuestos venían prorrogados de 2015, se han podido ver las líneas políticas del equipo de gobierno.

Hay que recordar que estos presupuestos aunque fueron aprobados en el 2014 venían con una retención de gasto desde que se modificó la ley de ajuste presupuestaria por lo que ahora mismo estamos trabajando con unos presupuestos que nos son reales en el día a día del municipio.

L.I.: Uno de vuestros objetivos en 2017 era empezar con nuevos presupuestos ¿Esa sigue siendo vuestra prioridad?

B.S.: Sí, no obstante, somos conscientes que para sacarlos adelante tendremos que hablar con todas las fuerzas políticas de la oposición. Nunca hemos tenido miedo a llegar a acuerdos, todo lo contrario. Este gobierno se basa precisamente en el diálogo y en estos días vamos a intentar cerrar posturas en relación a este nuevo presupuesto el cual va a ser vital para el municipio.

L.I.: ¿Nos podría adelantar algunas lineas maestras de las nuevas cuentas?

B.S.: Este presupuesto ya nacerá con muchos gastos comprometidos ya que tenemos la piscina municipal en la que tendremos que reservar una partida para que, de una forma u otra, poder darle funcionamiento.

También tenemos el autobús urbano que fue un compromiso asumido el año pasado pero que sin unos nuevos presupuestos no podría tener continuidad. Creo que los resultados que hemos obtenido con este servicio es notable. Ahora verdaderamente tiene un uso que en el contrato anterior no tenía.

También hay que tener en cuenta el hecho de que nos quedásemos sin Plan General de Ordenación Urbana en el 2016. Eso conlleva que tenemos que afrontar la redacción de un nuevo PGOU, también tendremos que tener en cuenta la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento que antes no teníamos.

Son muchos factores que tendremos que tener en cuenta y que justifica en parte este aumento presupuestario.

L.I.: ¿Quedará algo para realizar inversiones en el municipio?

B.S.: Sí que queremos en la medida de lo posible reservar una partida para inversiones, para ello debemos cerrar las otras partidas y priorizar las obras más necesarias.

Hemos dicho a los grupos de la oposición que nos puedan aportar sus ideas para inversiones propiamente dichas. Tenemos que tener en cuenta que fuera del presupuesto tenemos que ver qué inversiones financieramente sostenibles nos interesan para que se puedan llevar a cabo desde el enfoque de cada grupo municipal.

Con responsabilidad y diálogo tenemos que sacar unos presupuestos acordes al devenir del municipio.

L.I.: ¿En el 2016 se han dado nuevos pasos en encontrar la solución a los problemas de olores de la Planta de Residuos?

B.S.: Está claro que el problema de la planta de residuos no va a tener una solución inmediata. No obstante este equipo de gobierno está trabajando desde el primer día. La Concejala de Medio Ambiente está poniendo todo su empeño para solucionar este problema. Somos consicentes que no estamos para pedir paciencia después de 10 años de mal funcionamiento de la planta a los vecinos pero no nos queda otra.

Por otro lado, en estos 10 años es la primera vez que desde la Conselleria piden responsabilidades a la empresa, y hay que reconocer que ha puesto en marcha unas dinámicas de actuación cuyo objetivo es acabar con el problema, por lo que no se puede decir que no se esté haciendo nada. Creo que los resultados de todo este trabajo se verán tarde o temprano.

L.I: ¿Crees que se puede defender, como han hecho otros grupos, el cierre definitivo de la planta?

B.S.: Creo que este alcalde nunca ha defendido el cierre radical de la planta, ni nunca lo he promocionado porque sabía que no podía ser efectivo en ningún caso. Lo que hay que hacer es que la planta, los años que les quede de vida funcione correctamente y se eviten las molestias a los vecinos.

L.I.:¿Que proyecto de este 2017 crees destacarías como de mayor importancia para la vida de los vecinos?

B.S.: Un tema importante va ser el encauzamiento del alcantarillado de la zona norte lo que supondrá dar solución a un problema histórico de esta zona del municipio.

Esta obra dará comienzo a finales de 2017 y finalizará en 2019. Con esta obra lo que conseguiremos es que desde la zona de Coveta hasta Venta La Nuza las cuatro “depuradoras” que están en funcionamiento se convierten en estación de bombeo por lo que ya no tendremos vertidos que tantos problemas nos están dando y tan perjudiciales están siendo para la zona y por los que el ayuntamiento paga sanciones periódicamente de la confederación , que tenemos constacia de que van a ser más grave. Todo eso se solventará. Será un problema menos que tendremos en la zona norte. Las aguas residuales se canalizarán a la estación de bombeo de la Almadraba y toda la carga que llega ahí que es Amerador Alkabir y Piueblo Español todo eso que va a la estación de bombeo del monumento al pescador irá directamente a la depuradora de L’Alacantí norte por lo que aliviaremos ese bombeo, que cuando llueve o cuando se fuerza va siempre al límite.

Además, cuando terminen estas obras , el ayuntamiento en estas obras financieramente sostenibles, tendremos que realizar más actuaciones en la zona norte del municipio para mejorar su urbanización, asfaltado, aceras etc… ya que se trata de una de las zonas del municipio más rica turísticamente hablando del municipio y que históricamente ha tenido un cierto abandono. Creo que deberíamos hacer hincapié en esta zona del municipio.

L.I.: ¿Cómo se encuentra en la actualidad el Parking dels Furs?

B.S.: El parking está actualmente abierto, se cierra a las 23:00 todos los días y en temporada alta, Semana Santa y verano, está previsto abrirlo 24 horas. Se está llevando por personal de la casa y así va a seguir siendo. Continúa el mismo precio, 3 euros 24 horas y estamos trabajando en la modificación de la ordenanza municipal para poder sacar algún tipo de abono mensual, como así nos lo han pedido vecinos y usuarios.

L.I.: La oposición ha manifestado en ocasiones que es un servicio deficitario ¿qué opinas al respecto?

B.S.: Es un servicio más que ofrecemos a nuestros vecinos y así es como se tiene que ver. Creo que tener un parking cerrado no beneficia a los vecinos. La recaudación del Parking del 2016 fue de 140.000 euros. Está claro que el Ayuntamiento no mantiene un parking con fin recaudatorio sino por el servicio que ofrecemos a vecinos y comercios y los resultados se pueden ver.

L.I.: La playa de Carrelamar prácticamente desaparece con los temporales ¿Qué soluciones tenéis sobre la mesa ante este problema?

B.S.: La última reunión que tuvimos con Costa nos presentaron un proyecto en el que pretendían hacer una lengua en el primer espigón más próximos al puerto para frenar los temporales de Levante. Así el punto de incidencia se retrasaría y no llegaría al muro. Esto haría que la arena no se moviese de la línea de costa.