Varó reivindica una solución al problema de la Planta de Basuras durante la visita de Ximo Puig al congreso socialista celebrado en El Campello

El secretario general del PSPV-PSOE y president de la Generalitat, Ximo Puig,visitó el pasado sábado El Campello para inaugurar el congreso comarcal del partido en L’Alacantí . El secretario general de la agrupación local Pepe Varo recibió al President y al resto de agrupación de la comarca así como al recientemente nombrado Secretario Comarcal Baltasar Ortíz. Varó aprovechó su intervención, y la presencia del Presidente de la Generalitat para reivindicar una solución al problema de olores que padece el municipio con la planta de basura de Les Canyadaes.

Por su parte, Puig pidió a la nueva ejecutiva y a los militantes del partido que “trabajemos juntos para que Alicante y la comarca de L’Alacantí sean claves para consolidar el cambio en 2019”. El líder de los socialistas valencianos también ha respondido a las declaraciones de esta semana del presidente gallego Alberto Nuñez Feijóo, a quien ha acusado de promover “una campaña de falta de respeto a la Comunitat” y ha tachado de “incomprensible que el PP valenciano y la señora Bonig se pongan a su lado”.

Para el president la postura de Bonig “reafirma que los populares, una vez más, están defendiendo un interés partidista por encima del interés general de los valencianos” y le ha pedido que “por una vez cumplan con su responsabilidad, que no esa otra que estar al lado de los valencianos, porque estamos en un momento crucial”. “Nosotros no estamos en el enfrentamiento, queremos unir y presentamos una propuesta que cuenta con el apoyo mayoritario de la sociedad valenciana, exactamente de todos, si no se desmarca el PP”, ha indicado el también secretario general del PSPV-PSOE.

“Quien ha incumplido de forma irresponsable en estos momentos ha sido el señor Mariano Rajoy y el PP, que tenían la obligación de presentar un nuevo modelo de financiación en 2017 y no lo ha hecho”, ha señalado Ximo Puig para quien la estrategia de ahora, tanto de Bonig como de Feijóo, es “desviar la atención del verdadero problema, que es que la Comunitat está infrafinanciada y eso lo están sufriendo los ciudadanos”.

Durante su intervención el president del Consell también se ha referido a las tres manifestaciones que ha habido en las últimas dos semanas y con las que ha quedado reflejada la soledad del PP. “Los pensionistas han salido a la calle para protestar por un aumento miserable de las pensiones y por el trato injusto a la generación que ha puesto en pie el Estado del bienestar”, ha indicado Ximo Puig, quien también ha puesto énfasis en la manifestación de regantes y agricultores del miércoles en Madrid. “El Gobierno no puede ignorar las reivindicaciones de los regantes y los agricultores de la Vega Baja, es un motor económico tradicional y de futuro para la Comunitat”, ha manifestado, al tiempo que ha recordado que “el Consell ha asumido las reivindicaciones de los regantes frente a un Gobierno central que actúa para salvar su imagen y no para salvar la huerta alicantina”.

A estas dos movilizaciones, Ximo Puig ha añadido la del 8 de marzo, cuando “millones de de mujeres pararon este país, secundaron la huelga y llenaron las calles para reclamar una igualdad real”. Y, ha añadido, “de nuevo el PP ha perdido la ocasión de asumir los retos de futuro de nuestra sociedad, intentando desprestigiar el movimiento feminista”. “Los socialistas somos profundamente feministas, no se puede luchar por la igualdad sin ser feminista. Y no se puede construir la democracia sin luchar por la igualdad”, ha indicado el secretario general del PSPV.