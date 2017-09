Un “repelente de orina” acabará con las manchas en aceras y fachadas en El Campello

El ayuntamiento de El Campello ha puesto en marcha una experiencia piloto con la que se pretende acabar con las manchas de orines de perro de las aceras y fachadas del municipio.

Desde las concejalías de Medio Ambiente, dirigida por la edil Cinthya Alavés y Servicios Públicos, de la que es titular Alfred Botella se ha puesto en marcha una inciativa para minimizar uno de los grandes problemas de limpieza que afectan a algunas calles de nuestro municipio, las manchas de orines de los canes.

Desde el Ayuntamiento después de investigar diferentes posibles soluciones, se ha optado porque la empresa concesionaria de la limpieza municipal, FCC, empiece a utilizar un producto químico, cuya base es agua, en los “puntos calientes”, aquellas zonas en donde los animales orinan con frecuencia, el cual crea una película sobre la superficien porosa impidiendo que el orín penetre en la piedra o el hormigón y, por lo tanto su limpieza sea más efectiva.

El producto que se va a utilizar en El Campello, CK-Splash, ya ha sido probado con éxito en otras ciudades como Pamplona durante los San Fermines, donde ha demostrado su alta eficacia. No afecta a las superficies tratadas, no resbala y su durabilidad es de 5 años, según explicaron desde el Ayuntamiento. El producto se aplicará en principio en algunas zonas del municipio en donde es frecuente el tránsito de perros como la calle colón o el paseo marítimo.

Para la Concejala de Medio Ambiente, Cynthia Alavés, es fundamental buscar soluciones que mejoren la convivencia entre las personas y las mascotas y una de ellas es la limpieza de la Vía Pública. Con esta nueva iniciativa se pretende solucionar el problema de la suciedad y los olores provocados por el orín, pero esto no quita que los propietarios de las mascotas deben ser responsables con la suciedad que provocan.

El Concejal de Servicios Públicos, Alfred Botella, ha manifestado que los ciudadanos que poseen mascotas no pueden olvidarse de sus responsabilidades para con el resto de la ciudadanía, así a pesar de iniciativas como esta, deben seguir evitando en lo posible que sus mascotas orinen en los lugares no autorizados y si no es posible deben limpiar la zona orinada con una solución jabonosa. La limpieza de El Campello es cosa de todos, de la administración pública y de la ciudadanía, y entre todos podemos tener un municipio más limpio, con todas las ventajas que ello conlleva.