Se Instalan 4 Cajas Nido para Aves Insectívoras en las cercanías del Rio Montnegre

La Concejalía de Medio Ambiente, de la que es Concejala la edil de Compromís, Cynthia Alavés, ha instalado 4 Cajas Nido para aves insectívoras, en los alrededores del Parque Villa María junto al Área Can. Estas aves son imprescindibles para el mantenimiento del equilibrio ecológico, ya que actúan como auténticos insecticidas biológicos vitales para combatir a los Mosquitos, Esta actuación tiene como objetivo además de fomentar la biodiversidad urbana, complementar la lucha biológica contra plagas de insectos (mosquitos, larvas de procesionaria, etc..). Las Cajas-Nido están destinadas a los páridos, pequeñas aves insectívoras como el herrerillo, carbonero, papamoscas, etc.

Hay que tener en cuenta que no todas se ocuparán para anidar pero sí podrán ser utilizadas como refugio, sobre todo en invierno, y como dormidero durante las noches.

Es la primera vez que se realiza una actuación de este tipo dentro de los jardines públicos. Se ha elegido este entorno por su proximidad al Rio Montnegre. La concejalía tiene previsto realizar en breve una segunda actuación dirigida a luchar contra el Mosquito Tigre mediante la instalación de 10 Cajas Refugio para murciélagos.

Cabe destacar la colaboración por parte de Aguas de Alicante ya que han aportado las Cajas Nido. Técnicos de la Concejalía visitaron y contactaron con responsables de esta entidad en el Parque La Marjal (Platja Sant Joan) donde llevan tiempo experimentando con este tipo de actuaciones.

Novedoso formato de Cajas Nido. Este tipo de cajas han demostrado su gran efectividad con aves silvestres de distintas especies consiguiéndose las mejores densidades de nidificación. Estas Cajas Nido han sido reconocidas como las más recomendables por diversas asociaciones conservacionistas de aves en toda Europa.