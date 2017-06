Quejas de bañistas y usuarios por el estado de la Playa de Carrerlamar

A apenas unos días para que de comienzo la temporada de baño muchas han sido las quejas por el estado que presenta la playa de Carrelamar. Hace días terminaron los trabajos de regeneración de esta playa utilizando la arena procedente del dragado de la bocana de acceso al puerto de El Campello. Costas autorizó la utilización de un total de 3.000 metros cúbicos de arena procedente de la bocana para la rehabilitación de esta playa muy dañada debido al impacto de los últimos temporales.

No obstante esta acción ha sido objeto de crítica por parte de vecinos y usuarios. Un vecino del Carrerlamar explica que “el lodo gris con que han rellenado parte de la playa, no corresponde a una playa con bandera azul ni con la oficina de turismo que vende arenas doradas y servicios inmejorables”.

“Esta playa se ha transformado en playa tercermundista, que no merecen sus vecinos, y por la que pagan altos impuestos ,ni sus turistas que pagan caras plazas de hotel o alquileres y que por cierto no regresaran nunca más. No se puede ser más torpe e ineficaz en la gestión. Matarán la famosa gallina de los huevos de oro”, añade un usuario habitual de este espacio público