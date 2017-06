Presentan en El Campello la nueva Asociación Alicantina de Síndrome de Asperger y Autismo, ALISAU

El pasado jueves 28 de junio el salón de actos del Centro Social El Barranquet acogió la presentación de la nueva asociación ALISAU (Asociación Alicantina de Síndrome de Asperger y Autismo, a la que asistió la concejala de Servicios Sociales Adriana Paredes.

La presidenta de la asociación, Lucía Hernández y su compañera CarmenOrtega, secretaria de la Asociación introdujo al público asistente las motivaciones y objetivos que impulsaron el nacimiento de esta asociación. Junto a José Antonio Martínez, secretario forman la directiva de esta nueva asociación.

Tras su experiencia personal estas dos mujeres, madres de niños diagnosticados con Autismo y Síndrome de Ssperger, querían que otras familias no pasaran por algunas cosas que ellas mismas vivieron en primera persona. Con la intención de cambiar todo aquello que no le gustaban pusieron en marcha esta idea creando una asociación que pretende tender la mano de forma cercana a las familias que encuentran en ALISAU las voces de personas que ya han pasado por ese proceso.

“Muchos padres, en el momento que detectan alguna conducta irregular en sus hijos hasta que consiguen que les dan un diagnóstico pierden mucho tiempo y dinero. En ese proceso los padres sufren una gran incertidumbre por la gran falta de información. El día que recibes el diagnóstico y después de unas pruebas ten dicen que tu hijo tiene autismo a Síndrome de Asperger es un golpe duro pero por lo menos ya sabes más o menos que camino hay que seguir”, explicó la presidenta de la asociación Lucia Hernández.

La intención de esta asociación es sobre todo crear un grupo de apoyo entre familiares para compartir la experiencia pero también, sobre todo que sirva de desahogo. “Los padres de niños diagnósticados recurrimos a profesionales per no podemos disponer de ellos las 24 horas por eso queremos crear este grupo de apoyo entre familiares”, añadió Carmen, la secretaria.

Entre sus proyectos se encuentra la realización de talleres de todo tipo, excursiones, terapia con animales (caballos, perros), gymkanas con pictogramas, historias sociales activas, cuentacuentos adaptados, grupos de apoyos para padres y familiares, intercambios de materiales etc…

Otro de los puntos importantes es ofrecer su apoyo a los centros escolares del municipio ya que se han dado cuenta que hay mucha desinformación, que le llegan niños con estas características y no saben muy bien que hacer con ellos, no están preparados y mientras se van informando los niños están escolarizados y no están aprendiendo todo lo que debieran y los niños no reciben los materiales adaptados como deberían. Por eso queremos ofrecer cursos para las profesores para ayudarles en su tarea diaria.

La presentación contó con la colaboración de Gey Lagar, personaje conocido sobre todo a nivel nacional, pero también en América Latina, por ser la creadora del programa de inclusión social en el ámbito escolar y familiar "Patios y Parques Dinámicos" quien impartió una charla sobre estas herramientas.

Trastornos del espectro autista

El autismo es un trastorno neurológico que dura toda la vida, sus síntomas están presentes desde la infancia temprana. No obstante en ocasiones los síntomas no se ven claramente hasta que las exigencias sociales comienzan a ser un problema.

Para definir estos trastornos Lucía explicó que en el DSM4, manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría allí se define el Autismo, Síndrome de Asperger, trastorno desintegrativo infantil, trastorno generalizado del desarrollo no especificado y el síndrome de Red como trastornos generalizados del desarrollo. En la actualidad en el DSM5 se ha sacado de este grupo al síndrome de RED y pasan a ser trastornos del espectro autista y en vez de hacer distinción en estos subtipos se marcan tres niveles de gravedad en los síntomas y en el apoyo necesario. Actualmente aunque se sigue utilizando no se distingue actualmente el autismo del síndrome de Asperger, se habla más bien de grados, aunque todo el mundo no está de acuerdo con estos cambios.

Diferencias entre Autismo y Síndrome de Asperger

Para diferenciar, de alguna manera, entre autismo y síndrome de asperger apuntaron que los casos de autismo suelen tener un coeficiente en la media o por debajo mientras que los casos de asperger se sitúan en la media o por encima. Ambos casos presentan unos intereses restringidos, comportamientos ritualistas, estereotipados, problemas para comunicarse. En el síndrome de Asperger lo normal es que tenga una buena comunicación verbal, no es así en los casos de autismo.

Presentan ecolalias, repeticiones de aquello que han escuchado en alguna ocasión, es un lenguaje no funcional pero que se puede utilizar para su propia comunicación. Tienen problemas para entender que sientan o piensan los demás, tienen problemas para entender el lenguaje figurado, lo toman todo al pie de la letra.

El autismo suele diagnosticarse antes de los tres años mientras que el Síndrome de Asperger suele diagnosticarse a partir de esa edad.

Contacto

La sede social de la Asociación se encuentra en el Centro Social “El Barranquet” de El Campello ubicado en la Avenida de l’Estació, 12 de El Campello. Están dos veces al mes y puedes contactar con ellos a través de su facebook (ALISAU), correo electrónico alisaualicante@hotamil.com o llamanodo al teléfono 722240401