Podemos presenta su lista de candidatos e inicia las votaciones telemáticas

× Ampliar Maricarmen de Lamo, (izquierda) junto al nuevo edil del Partido del Campello Luis Cobo

En el pasado pleno ordinario del Ayuntamiento se formalizó la toma de posesión del nuevo concejal del Partido de El Campello, Luis Cobo Limiñana. Este nuevo edil viene a ocupar el lugar de la concejala Adriana Paredes, que dejó su acta de concejal para concurrir en las elecciones municipales junto a Compromís. En el pasado mes de Diciembre también se produjo la dimisión del asesor de la agrupación Alejandro Raga que también se ha unida a dicha formación. No obstante, Luis Cobos entra a formar parte de la corporación sin saber si asumirá las competencias de su ex compañera. El alcalde Benjamí Soler hace unos días explicó que antes de otorgarles unas áreas tan sensibles como Servicios Sociales, o juventud abría que conocer el perfil del nuevo concejal. Por su parte, la portavoz del Partido de El Campello, en declaraciones afirmó que de no tener las com su agrupación rompería con el equipo de gobierno.

Lista de Candidatos de Podemos

Podemos El Campello ha hecho pública la lista de candidatos a concurrir en su lista para las próximas elecciones municipales. Una vez confiarmados que todos los candidatos cuentan con todos los avales necesarios del 1 al 5 de febrero se realizarán las votaciones telemáticas y presenciales. El día 6 tendrá lugar las verificaciones, antifraude y recuento.