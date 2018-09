Nuevas actuaciones para reducir los orines y excrementos caninos en la vía pública

El Ayuntamiento de El Campello ha iniciado una campaña para combatir el efecto dañino sobre el Medio Ambiente y el Mobiliario Urbano de los Orines y Excrementos Caninos.

La Campaña se apoya en 3 pilares básicos: La Concienciación Ciudadana; La Creación de más Espacios Habilitados como Pipi Canes; El aumento del Control Policial.

La Concienciación Ciudadana

Para favorecer la Concienciación Ciudadana se va a iniciar una campaña de Comunicación Integral que incluye el Aumento de la Señalización indicando los Pipi Canes más cercanos geográficamente hablando, el Coste del Mobiliario Urbano que se deteriora por el efecto del Orín, Consejos para los Propietarios de Mascotas como el Uso de Botellitas de Agua con una Solución Jabonosa o Lejía para limpiar el orín de nuestra mascota o el uso de Imbornales cuando nuestra mascota tiene una urgencia y debe orinar en la calle, siempre sin olvidar usar el Agua mezclada con una solución Jabonosa o Lejía.

Al mismo tiempo cabe destacar que los Servicios de Limpieza Municipales tienen un teléfono de Atención al Cliente para situaciones de Emergencia: 965631282 o 900102575.

La campaña de Comunicación se complementa con el Uso de las Redes Sociales Institucionales para transmitir mensajes de Concienciación de forma periódica a la Ciudadanía.

En Medios de Comunicación se va a iniciar una serie de entrevistas con Expertos en Mascotas, Veterinarios y/o Educadores, para incidir en el mensaje de que éste es un Problema Conductual, pues del mismo modo que se educa a nuestras mascotas para que no orinen dentro de las viviendas hay que educarlas para que no orinen en el Mobiliario Urbano, calles,…

Esta Campaña de Comunicación se va a establecer de forma periódica y anual. No es una Campaña con una limitación temporal, si no que se va a establecer perpetuándola anualmente.

La Creación de más Espacios Habilitados como Pipi Canes o Parques Canes

El Ayuntamiento considera que es fundamental ofrecer espacios habilitados en todo el término municipal para que nuestras mascotas puedan efectuar sus necesidades si perjuicio para el Vecindario y el Medio Ambiente. Por ello, en primera instancia, se está habilitando un Pipi Can más en la zona de Muchavista, que viene a completar los otros 3 Pipi Canes ya existentes. Cabe destacar que se ha detectado, gracias a la colaboración ciudadana la necesidad de establecer más Pipi Canes en dicha zona. Por otro lado podemos anunciar que hay previsto crear un Parque Can en Muchavista que vendría a complementar dicho Pipi Can.

Al mismo tiempo se sigue estudiando la posibilidad de crear más infraestructuras caninas en el resto del área metropolitana para ofrecer soluciones a todos los propietarios de mascotas del municipio.

Aumentar el Control Policial

Desde principios de septiembre la Policía Local ha iniciado una campaña de control canino con el objetivo de evitar molestias y situaciones peligrosas que puedan ser provocadas por las mascotas caninas. Con esta campaña se pretende mejorar la sensibilización e información de las responsabilidades que tiene la ciudadanía que posee mascotas caninas, especialmente de aquellos que poseen animales potencialmente peligrosos. Al mismo tiempo se quiere concienciar al vecindario de la importancia de mantener nuestro entorno limpio y más saludable, además del perjuicio que supone para el Mobiliario Urbano el efecto corrosivo de los orines.