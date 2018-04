Nos dejó Juan Ramón Varó, exalcalde de El Campello y exdiputado del Partido Popular

El domingo 8 de abril falleció Juan Ramón Varó, quien fuera alcalde de El Campello, diputado provincial y presidente del Partido Popular durante veinte años (de 1995 a 2015), quince de los cuales ejerció como Alcalde (1995-2003). En este tiempo el municipio experimentó cambio sustanciales destacando la renovación de la fachada litoral del municipio, el paseo del Carrer la Mar y la playa de Muchavista con la construcción del TRAM y la eliminación del antiguo trenet.

Durante su mandato también se construyó el Parque Municipal y la construcción del Punte dels Furs que vertebran y unen el tradicional barrio pesquero con el casco histórico del municipio desarrollando el sector del Barranquet donde se construyó un parking de 500 plazas.

Otras obras necesarias para el municipio durante su mandato fueron la construcción del nuevo retén de la Policía Local y el Centros Social, además la piscina cubierta que se empezó a construir en el año 2010 y que está pendiente de inaugurar.

Las elecciones de 2003 dieron como resultado un gobierno tripartito (PSOE, EU y Bloc) que finalizó con una polémica moción de censura, recuperando a finales de 2004 la alcaldía hasta 2011. En ese año por primera vez no encabezaría las listas del Partido Popular en El Campello dejando el testigo a Juan José Berenguer quien gobierno esa legislatura aunque sin la comodidad de la mayoría. Entre 2011 y 2015 la actividad de Varó se centró en la Diputación provincial. En el año 2015 dejó sus competencias en la institución provincial al ser procesado por prevaricación. En 2016 una sentencia por adjudicar los contratos de luces y pirotecnia de Fiestas por 160.000 le inhabilitaba durante 4 años y medio. Esta fue la única sombra en sus mandato esclarecida en un juzgado pero hubo otras actuaciones no exentas de polémica como la instalación del vertedero de Les Canyades en 2009, el apartahotel de Cala Lanuza o el campo de gol en Les Puntes de Gosalvez.

Polémicas a parte fue un político de dilatada carrera -tras estudiar administración de empresas entró en 1987 en el CDS- que, sin perder la esencia transformó su pueblo en una ciudad.

Condolencias en las Redes Sociales

Muchas han sido las muestras de apoyo a la familia y palabras dedicadas a Varó en las Redes Sociales. El Grupo Municipal del Partido Popular en El Campello destacaba del ex acalde “Su gran capacidad de trabajo y sobre todo su amor por su municipio le llevaba muchas veces a anteponer su responsabilidad como Alcalde antes incluso que su posición y tranquilidad personal. La historia de nuestro municipio le reconocerá como un gran Alcalde. Estoy convencido”.

Por su parte, su sucesor y ex alcalde de El Campello Juan José Berenguer destaca en su muro de facebook sobre Juan Ramón Varó que “muy buena parte de la política que realizamos nos la enseñó Juan Ramón. Fue, por ello, un gran impulsor de políticos, gracias a su amplia experiencia y su generosidad en el trato con todos nosotros. Siempre nos animaba a atender las necesidades de los vecinos, a ser cercanos con ellos, a estar integrados en la sociedad a la que nos debíamos y a, en la medida de lo posible, tratar de solucionar los problemas. Además sabía reconocer, antes incluso que la propia persona, la capacidad para ejercer la política. Siempre te estaremos agradecidos por habernos dado la oportunidad de trabajar por y para el municipio que tanto amabas, El Campello”.

Por último, el actual alcalde de El Campello Benjamí Soler, quiso mostrar sus condolencias a su mujer y toda su amilia y amigos así como a todo el Partido Popular de El Campello y recordó la etapa en la que coincidió con él en el Ayuntamiento. “Com a polític vaig tenir l'oportunitat de coincidir a l'anterior legislatura, ja no era alcalde però continuava com a regidor i com a diputat provincial. Durant esta legislatura es va veure afectat per un juí, per aquesta raó i com a portaveu del Bloc vaig tindre l'obligació moral de demanar-li la dimissió, en un plenari de l'ajuntament, on toca, ell que esperava d'alguna manera aquesta interpel·lació, me va respondre amb un contundent i escuet "És fàcil demanar perdó", la veritat és que eixe dia no el recorde amb molt d'orgull ja que personalment no me vaig sentir satisfet, de fet crec que va ser un desagradable moment per als dos, així i tot, tots dos eren conscients de que era el moment i el lloc”.