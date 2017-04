¿Quién actúa desde la lealtad al pueblo al que representa y quién a las siglas de sus partidos?

Estamos viendo cómo la izquierda está utilizando el modelo de financiación y los presupuestos Generales de España para posicionarse en un discurso victimista y hacer del gobierno de la Nación el mayor de los problemas y culpar a Rajoy todos los males. Y así tapar la nefasta gestión que están llevando a cabo en la Comunidad Valenciana, dividiendo y enfrentando a la sociedad de nuestra tierra por una política marcada por la ideología y alejada del Bien Común.

Dicho esto, sigo convencido que la mejor forma de predicar o de hacer política es con el ejemplo, por eso en Mutxamel no hemos tenido reparos en firmar junto a nuestros compañeros del pleno una declaración institucional donde solicitamos una mejora y un trato justo para nuestra tierra, no puede sorprender a nadie, este es el discurso del PP desde que se estableciera este sistema de financiación en la época del Socialista Zapatero, otros no pueden decir lo mismo.

Una de las razones por la que afirmo que está reivindicación de la izquierda no se hace en busca del interés general y sí para perpetuarse en el discurso victimista, es que hace un mes el Grupo PP de Mutxamel solicitó mediante una moción la mejora de la financiación autonómica para nuestros servicios educativos (hay que recordar que nos la han bajado al igual que las becas de comedor estival), y la respuesta del PSOE y Compromis fue votar en contra, es decir en contra de los intereses de nuestros alumnos y sus familias.

Esta es la principal diferencia entre nosotros y ellos; defendemos sin complejos lo que es justo para Mutxamel y nuestra tierra, lo hacemos desde la responsabilidad pero no desde el victimismo.

Desde la Generalitat se nos bajan las ayudas para comedor estival, para el conservatorio, la EPA, el gabinete Psicopedagógico, no se mejoran las infraestructuras de los centros escolares, no se amplía la oferta en FP o se nos deja con un servicio de transporte interurbano deficitario y mientras tanto, los auto-definidos como rescatadores del Botànic tienen más asesores que el anterior gobierno, reabren una televisión, o se dedican a romper el pacto lingüístico en educación.

En el anterior pleno se nos tildó de demagogos por pedir más financiación de la Generalitat para Mutxamel... hoy todos los grupos del Pleno solicitamos mejorar las inversiones en nuestra tierra, juzguen ustedes mismos quién actúa desde la lealtad al pueblo al que representa y quién a las siglas de sus partidos.