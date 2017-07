Medusa Teatre nos invita a subir a bordo de “La balsa de los locos”

“La vida moderna se ha convertido en un vértigo… en un coche de carreras… en un escaparate con setecientas ventanas abiertas al mismo tiempo… Infinidad de cosas ocurriendo al mismo tiempo y que nunca se detienen... situaciones que nos sacan de control y que a veces podrían hacernos sentir que nos estamos volviendo Locos...”

Medusta-Teatre nos invita a presenciar su nuevo montaje teatral, “La balsa de los locos”, que se representará en el Auditorio Pedro Vaello de la Casa de Cultura el próximo sábado 29 de julio a las 21:00 h.

“La balsa de los locos” es una reflexión sobre la particular locura de “saltarse las normas establecidas. Una vez más bajo la dirección de Joan Galindo un reparto de lujo formado por Neus García, Francisco J. Vaello, Mayka Lorenzo, Juan Giner, Mª Ángeles González, Consol Forner, Jose Rafael Martínez, nos invita a emprender un viaje en “La balsa de los locos” donde nos replantearemos qué es exactamente la locura. Reflexionaremos sobre si es un estado de alteración mental o un rechzo a las normas establecidas por el sistema. “¿Es la Locura ese fenómeno que nos encontramos en los manicomios o el comportamiento cotidiano fiel a unas normas establecidas? ¿Son locos los que el Sistema considera como locos o son Locos los que dejan de cuestionar al propio Sistema, aceptando sus normas, sin cuestionar si lo que hacen es beneficioso –o no- para ellos?¿Y si la Locura no fuera más que “otra forma” de mirar el Mundo?¿Hay vida antes de la muerte?”.