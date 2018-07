Medusa-Teatre estrena el 28 de julio “Esto no es amanece que no es poco”

MEDUSA-Teatre presenta “Esto no es amanece que no es poco”, una adaptación libre de “Amanece que no es poco”, mítica película de José Luis Cuerda, única en su género y más reivindicada que nunca.

El argumento es sencillo: unos “forasteros” llegan a un pueblo muy peculiar de la España profunda, conocen a sus extraños habitantes, viven los conflictos que alteran esa comunidad, descubren cómo funcionan como “pueblo” y finalmente se van sin aportar ni solucionar nada.

En este pueblo, los hombres nacen en los bancales, el Cabo de la Guardia Civil es amable, sus habitantes están interesados en Dostoyevski y se preocupan por el aspecto teórico de los hechos, aplauden enfervorecidos al levantamiento de hostia del Cura, el suicida tiene mala suerte, la profesora de la escuela revienta a sus alumnos a base de musicales, la Puta del pueblo es elegida por unanimidad, el Alcalde se ahorca porque no quiere que su novia sea “comunal”, se castiga con cárcel el plagio intelectual, los inmigrantes son autóctonos y unos días huelen bien y otros días van en bicicleta, se convocan elecciones de un día para otro porque “ya se conocen todos la jeta”, la Luna provoca alergias y el Sol sale por donde no debe, haciendo intervenir a la Guardia Civil contra el Misterio.

“Esto no es amanece que no es poco” es una obra de humor absurdo, luminoso y humano.

Neus García, Francisco Javier Vaello, Neus Galindo, Mayka Lorenzo, Juan Giner, Mari Ángeles González, Consol Forner, Jose Rafael Martínez, Raúl Sellés, Patricia Sala, Juan Caldés, Vanessa Elvira, Mari-Cruz Serrano, José Antonio Pina, Leudith del Carmen Figuera, Lidia Navalón, José Vicente García, Vicente Alavés y Lola Ñíguez, darán vida a los personajes de esta obra surrealista, necesaria y contingente -que no es poco- con la dirección de Joan Galindo.

El próximo sábado 28 de Julio de 2018 a las 20,00h os invitamos –con la mente abierta- en el Audotorio “Pedro Vaello” de El Campello, a ser testigos y partícipes de multitud de situaciones disparatadas llenas de sinsentido común. Tú decides si no entrar en el juego.