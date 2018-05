M.E.C. realizará un catálogo de árboles emblemáticos de interés local

La Agrupación Cultural M.E.C. realun catálogo de árboles emblemáticos de interés local en el municipio. Su presidente Jesús Planelles explica que ya hay pueblos que lo tienen, como Mutxamel etc... “la idea es que los vecinos se pongan en contacto con ellos y les cuenten el ejemplar que tienen o que lo cuelguen en el grupo de Facebook, con el nombre de “El Campello árboles/arbres emblematics”. Planelles añade que tienen pensado abrir una ficha a cada ejemplar, indicando: especie, ubicación, finca/partida, propietario etc... Nos comenta que quieren hablar con los propietarios, para que les cuenten las historias sobre dichos ejemplares: quien lo plantó, que producción hacía, que aporten fotografías si las hubiera etc... también nos comenta, que tienen la intención de realizar un mapa telemático con ellos, con la ubicación exacta, para que todos los amantes de la naturaleza, puedan visitarlos y disfrutar de esta parte de la historia de nuestra localidad que en ocasiones pasa desapercibida.

La Agrupación tiene la intención de datar la edad de los ejemplares adquiriendo una “barrena de pressler” -una herramienta con la cual perforan el tronco del árbol a una altura aproximada de 1,30cm del suelo hasta la médula del tronco, de este modo extraen una sección mínima para posteriormente, contar los anillos. Más complicado lo tienen, la especie de los algarrobos, ya que estos, con el paso de los años, tienden a estar huecos por el centro. Si alguien quisiera ponerse en contacto con la Agrupación Cultural, lo pueden hacer en las redes sociales, Facebook o correo electrónico. agrupacionculturalmec@gmail.com