Los votos del equipo de gobierno y el Partido Popular desbloquean la puesta en marcha de la piscina

El pleno de El Campello volvió a poner en marcha el proceso de para la ansiada apertura de la piscina municipal tras el frenazo en seco del proceso de hace un par de semana cuando el pleno no consiguió la mayoría de votos suficientes para aprobar el acuerdo de clasificación de ofertas sobre la piscina municipal.

Tras dos semanas de negociaciones el equipo de Gobierno formado por Compromís, PSOE, Partido del Campello y el edil adscrito David Alavés consiguió sumar a sus nueve votos a favor de la propuesta, los siete del Partido Popular ya que el punto requería de mayoría absoluta.

De este modo el pleno, presta conformidad a los informes de valoración de las ofertas emitidos por la Diputación Provincial de Alicante y la Jefa de Servicio de Deportes y declara la validez de las actuaciones realizadas por la mesa de contratación en las diferentes reuniones realizadas en este expediente y excluir a las licitadoras que incumplen las exigencias mínimas establecidas por el pliego siendo la oferta más ventajosa la presentada por la empresa Arena Alicante.

El alcalde Benjamí Soler mostró su satisfacción y gratitud al grupo del Partido Popular por permitir que continúe el proceso de apertura de la piscina municipal.

Destacó que el punto ya fue a pleno extraordinario hace dos semanas y, aunque se dictaminó favorablemente en la comisión informativa, no tuvo durante el pleno la mayoría cualificada que era la mayoría absoluta y por lo tanto tenía que volver a pasar por pleno. Entonces era una cuestión necesaria buscar el apoyo necesario para poder avanzar en la apertura de la piscina y por eo nos pusimos en contacto con los grupos de la oposición que han tenido voluntad de continuar con este proceso. Estamos todos de acuerdo que al ser una infraestructura de vital importancia, sobre todo para poder dar una respuesta a las expectativas que se ha creado entre la población de El Campello. Creo que debíamos de seguir incluso poniendo un poco más de énfasis en el control y adjudicación del servicio y por eso se propuso la creación de una comisión de seguimiento donde se introducirán otros técnicos que hasta ahora no había participado directamente en el proceso de adjudicación de la piscina pero de una forma u otra no deben perder de vista que se trata de una instalación municipal”.

La Comisión que fiscalice el cumplimiento del contrato de la piscina estará formada por el Alcalde, el concejal de Deportes, Contratación, un miembro de cada partido político, los jefes de servicio de Deportes, Infraestructuras, Comercio y Turismo y el secretario municipal. Las sesiones se celebrarán como mínimo una vez al mes. El alcalde se reserva la designación de más técnicos en esta comisión.

Una propuesta del Partido Popular

La propuesta de crear la Comisión fue uno de los condicionantes que puso sobre la mesa el Partido Popular para cambiar su sentido del voto y permitir que el punto saliera adelante. Su portavoz, Juanjo Berenguer durante el pleno explicó que su grupo es el primer interesado de que esto salga adelante. “Los informes estaban a favor y con los condicionantes que se han puesto que de alguna forma, creemos que mejoraráN el seguimiento de la puesta en marcha y la pulcritud del proceso que es algo que se nos exige a todos. Este es un típico caso en el se mezcla la iniciativa pública y la iniciativa privada. La piscina es municipal pero su gestión se hará a través de una empresa privada por eso no hay que olvida el necesario e imprescindible seguimiento por parte de la administración. Tiene que dar el mejor servicio posible”, añadió Berenguer.

Sorpresa del grupo municipal ciudadanos

El concejal de Ciudadanos Javier Martín Porras manifestó la sorpresa de su grupo ante el acuerdo alcanzado con el Partido Popular cuando creían que la negociación con su grupo estaba cerrada.

“Nos alegramos de que hayan podido conseguir un acuerdo con el Partido Popular pero el resto de grupo estamos sorprendidos. Creíamos que tras la reunión que mantuvimos la semana pasada estaba solucionado pero parece que no fue así”, explicó el edil.

Desde ciudadanos lamentan que no se atendiera su petición de elaborar un informe por parte del secretario en el que se plantee qué consecuencias de realizar una segunda votación de este punto. “Ese requerimiento no se ha cumplido ni tampoco una petición que realizó nuestro grupo y que además fue aprobada por pleno que fue la compra de detectores olfatométrios”, concluyó el edil.

Esquerra Unida mantiene su postura

Esquerra Unida sigue apostando por la gestión municipal. Y por ello informó durante el pleno que el próximo 14 de diciembre realizará una charla en donde demostrará con datos que una gestión municipal es posible. “Hemos hecho una comparativa de los planes de viabilidad de la gestión privada y con la misma propuesta lo hemos trasladado a la gestión público y nos hemos llevado la sopresa de que no solo es posible sino que además puede generar beneficios que repercutirían luego en el municipio”.

La votación de Esquerra Unida fue no en coherencia a su postura. Además su portavoz, Pedro Mario Pardo hizo referencia en el pleno a un cartel que se distribuyó por las redes sociales en el que se vinculaba a este grupo con el Partido Popular y Ciudadanos cuando la propuesta no salió adelante en el anterior pleno. “Espero que también hagan ahora un cartel en donde aparezcan los grupos del equipo de gobierno dando gracias al Partido Popular”, concluyó.