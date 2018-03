Las Concejalas del Equipo de Gobierno de El Campello se suman a la Huelga Feminista del 8 de marzo

Las concejalas que forman parte del Equipo de Gobierno de El Campello se sumarán el día 8 de marzo a la Huelga Feminista con el fin de reivindicar una sociedad más justa y democrática. Una sociedad Feminista.

Las ediles de Partido del Campello (Podem) Adriana Paredes, concejala de Bienestar Social e Igualdad, y María del Carmen de Lamo, concejala de Urbanismo y Educación, la edil de Compromís, Cynthia Alavés, concejala de Turismo y Medio Ambiente, y la diputada del PSOE, María Jiménez, concejala en el municipio de Comercio, Empleo y Desarrollo Local, se han sumado a la convocatoria nacional para unirse a la Huelga Feminista del 8 de marzo. Cabe recordar que en el pasado pleno del mes de febrero de este ayuntamiento se aprobó una moción de apoyo y adhesión a dicha huelga. Así las concejalas, que al ser cargos políticos no tiene derecho a huelga, donarán la parte proporcional de su sueldo correspondiente al día de huelga a una asociación feminista aún por determinar.

La Concejala Adriana Paredes, edil de Igualdad, ha manifestado que El 8-M no es una huelga cualquiera: los movimientos feministas llaman a parar en los cuidados, en el consumo, en el trabajo y en la educación. No es una huelga al uso, no va dirigida solo a quienes tienen empleo, llama a todas las mujeres que, con sus manos y sus diversos trabajos productivos y reproductivos, sostienen el mundo.

La socialista María Jiménez considera fundamental sumarse a la Huelga Feminista para hacer visible que si se paran las mujeres se para el mundo. Como concejala de Empleo considera también muy importante la lucha por la equiparación de sueldos, ya que la brecha salarial aún sigue siendo una cuenta pendiente importante del Feminismo, junto con la Violencia de Género.

María del Carmen de Lamo, concejala de Urbanismo y Educación, considera que es vital manifestarse ya que hay que luchar contra la invisibilización que el sistema patriarcal impone a las mujeres.

Cynthia Alavés, la edil de Compromís, ha agregado que los hombres pueden hacer huelga, pues de lo contrario sería ilegal. Pero de ser así, se perdería el sentido feminista de la huelga. No obstante, es una gran oportunidad para que los hombres se impliquen. Si eres compañero de trabajo, facilita que tus compañeras vayan a la huelga. Si eres pareja, marido o padre ocúpate de las tareas domésticas y de los cuidados familiares. Es decir, como eres hombre, haz todo lo que puedas para que tus compañeras de trabajo, tu pareja, tu madre, tu hija o tu hermana puedan sumarse a la Huelga Feminista.