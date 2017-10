La xiqueta Sandra Caler, de 6é curs de primària del col·legi Pla Barraques, farà de Jaumet els pròxims 6 i 9 d’Octubre

× 1 de 2 Ampliar × 2 de 2 Ampliar Prev Next

Des de principi de curs ha tingut lloc el concurs de recitació Jaumet, que es realitza cada any en un col·legi diferent del Campello, i enguany s’ha fet al Col·legi Pla Barraques. Aquest concurs està organitzat per la Filà Jaume I i l’associació Fireta de Sant Jaume-comissió 9 d’Octubre per promocionar l’aprenentatge de cor de composicions poètiques entre l’alumnat de cinqué i sisé de primària. En la edició d’aquest any, que celebra el 13é aniversari, cal destacar la gran participació del professorat que va fer una selecció prèvia del candidats, per facilitar l’elecció a la comissió dels personatges, donat l’excel·lent nivell dels xiquets i xiquetes que es van presentar. També ha estat molt important la implicació de la direcció del centre i de la resta d’alumnes no elegits, preparant activitats per a portar a bon terme les representacions dels propers 6 i 9 d’octubre.

Cada any, molts xiquets dels col·legis aprenen a recitar vers a vers de memòria, un text elegit per la Filà Jaume I i, en aquest cas, els concursants, un darrere l’altre, han recitat la composició amb molta gràcia i serietat. La cosa ha agradat tant que s’han escoltat grans ovacions i aplaudiments dedicats als petits rapsodes. Posteriorment a la primera tria feta pel professorat, membres de la fila Jaume I i de la comissió, han fet de jurat i han triat a tots aquells que intervindran en la representació.

Des de la Filà Jaume I i l’associació Fireta de Sant Jaume-comissió 9 d’Octubre volem agrair l’esplèndida col·laboració entre els Col·legis del Campello per preparar activitats, balls, vestits i estendards i així, fer més lluït i més espectacular l’acte, contribuint així a convertir el dia nacional de tots els valencians en un dels més importants per al nostres escolars, a més de donar-los a conèixer la cultura, la història i les tradicions valencianes.

També, des de l’organització, volem agrair la col·laboració de l’Ajuntament, la Junta festera de Moros i Cristians i la comissió d’ambaixadors que faciliten que un any més, siga possible la celebració d’aquestes representacions.

Els xiquets triats finalment han segut:

Jaumet: Sandra Caler

Rei Zayan: Carla Martinez

Alí Batà: Carlos Marín

Narradors: Alexia Terol, Laura Picazo, Marta Romero, Carla Maria Ifrim

Flama: Mario Giner

Penó: Ashley Anguita

Mocadorà: Alba Córcoles, Patricia Montesinos, Laia Ferrer, Abel Varó

HORARIS PELS ACTES DEL 9 D’OCTUBRE 2017

Dia 6 d’octubre, divendres:

Des de les 10:00 h: Col·laboració amb els col·legis del Campello i la Regidoria d’Educació en l’acte del Correllengua a l’Aula de Cultura. Nomenament i lliurament de l’escut al Jaumet 2017.

Cercavila dels col·legis des de la Casa de Cultura fins al castell fester.

Representació històrica per als col·legis, de la conquesta de la ciutat de València pel rei Jaume I a càrrec dels xiquets i xiquetes del C.P. Pla Barraques al castell fester.

- Dia 9 d’octubre, dilluns:

11,00h: Eixida de la Flama del Correllengua des de Av. Generalitat fins el Castell.

11,15h: Escenificació de la conquesta de la ciutat de València pel rei Jaume I a càrrec de xiquets i xiquetes del C.P. Pla Barraques del Campello, al Castell.

11,45h: Processó Cívica del Penó de la Conquesta per l’itinerari de costum.

12,15h Mocadorada de Sant Dionís, dia tradicional dels enamorats al País Valencià.