La oposición denuncia que el Equipo de Gobierno no ha aprobado los proyectos para invertir el superávit municipal

A apenas tres meses para que finalice el año, la oposición no tiene notica de los proyectos que el Equipo de Gobierno acometerá con el dinero del superávit que en los últimos años ha sido de alrededor 14 millones de euros.

Recordemos que el año pasado desde el cuatripartito se anunció una inversión de 4.5 millones de euros en obras financieramente sostenibles ha realizar entre los ejercicios de 2017 y 2018 que finalmente resultó ser una inversión de 1.3 millones de euros por falta de tiempo en la redacción y licitación de proyectos por lo que el superávit de 2016 se fue a engrosar las arcas municipales, donde hay unos 36 millones de euros innamobibles debido a las estrictas normas de gasto del Gobierno Central para reinvertir estos remanentes.

Para evitar que esto ocurriera de nuevo, se anunció que a lo largo de 2018 se invertirían los 3,2 millones sobrantes del año pasado junto con otras obras ya previstas. Pero, tras ser preguntado por el concejal Pedro Mario Pardo (Esquerra Unida), el Alcalde, Benjamí Soler (Compromís) reconoció el retraso en las nuevas inversiones. Los superávits de los Ayuntamientos, por ley deben ir destinados a Inversiones Financieramente Sostenibles las cuales deben tramitarse y ejecutarse en el mismo año.

Esta situación viene arrastrándose desde 2015 cuando el superávit, que alcanzó los 6,9 millones no pudo reinvertirse en 2016 al no haber en su día presupuestos del Estado. Por lo que en estos últimos dos años apenas se han invertido dos millones de euros en diversas obras en el municipio de los 14 millones obtenidos.

La opinión del Alcalde

El Alcalde de El Campello, Benjamí Soler aseguró que lo ocurrido el año pasado no volverá a ocurrir en este ya que sí se ha trabajado con previsión para que las obras estén terminadas antes del 31 de diciembre.

“Entendemos el nerviosismo que se ha generado por parte de los grupos de la oposición, es normal teniendo en cuenta las fechas en las que estamos y sobre todo por el duro golpe que supuso el disminuir el año pasado, de los 4 millones iniciales previstos para las IFS a los 1’3 millones de euros finales. Este año se ha trabajado con antelación para que esto no vuelva a suceder, con el objetivo de incorporar inversiones de fácil resolución o pronta ejecución para que estén terminadas antes del 31 de diciembre y también con IFS para el 2019 calculando con más exactitud la previsión de estabilidad prevista para el 2018, con una visión más generosa y realista, más teniendo en cuenta el histórico de liquidaciones presupuestarias.

La intención es poder ofrecer una serie de necesidades para priorizar y negociar con la oposición antes de finalizar el mes de septiembre. Teniendo en cuenta que ya existe un listado del año anterior y que este se ha visto aumentado. Aunque el tiempo apremia, no queremos que este listado esté cerrado, queremos escuchar las propuestas de la oposición y así conseguir el mayor apoyo posible”, explicó el primer edil.

LADILLO: El Partido Popular teme que este sea una año en blanco

El portavoz del Partido Popular Juanjo Berenguer recordó que en anteriores legislaturas se procuraba tener varios proyectos preparados con el fin de acometerlos con las liquidaciones de presupuestos, es decir con remanentes de tesorería. “Estos procesos debían ir muy coordinados ya que las obras a realizar debían estar acabadas antes del 31 de diciembre del año en curso”, explicó Berenguer.

Desde el Partido Popular temen que este sea un año en blanco para las inversiones que son necesarias para nuestro pueblo. “ Ya preguntamos anteriormente si este equipo de gobierno iba a acometer estas inversiones a lo que se nos contestó, como ahora que deberíamos consensuarlas. Esta es la fecha en la que no sabemos nada de estas liquidaciones y de qué obras son las que pretende este equipo de gobierno acometer”. En opinión del portavoz popular es responsabilidad de los equipos de gobierno poner sobre la mesa esos proyectos para poder hablar sobre ellos y no pretender pasar esa responsabilidad a los grupos de la oposición. “Con esta actitud, este multipartito pone en evidencia su falta de proyecto político para el municipio y su incapacidad para llegar a acuerdos. Con esta actitud ponen en evidencia su dejadez y su falta de energía para sus vecinos. Con esta actitud demuestran que son una farsa de gobierno, puesto que no gobierna.Si no tienen proyecto, no tienen ideas de futuro para el municipio, si en definitiva no saben, no quieren o no pueden gobernar que den paso a proyectos como el Partido Popular. Nosotros sabremos demostrar nuestro trabajo, esfuerzo y dedicación por nuestro municipio” concluyó Juanjo Berenguer.

Esquerra Unida: “En dos años, la gestión de este equipo de gobierno nos ha hecho dos años más pobres”

El concejal portavoz de Esquerra Unida, Pedro Mario Pardo declaró que “llevamos casi tres años y medio de legislatura y ya no pueden esconderse responsabilizando a otros de su incapacidad. Solo se les pedía lo mínimo, invertir lo que se recauda para mejorar el pueblo. Pero cuando inviertes dos de los catorce millones que tienes de superávit, significa que has recaudado dinero de los bolsillos de todos los vecinos y vecinas del municipio para que luego se vaya a engrosar la cuenta de un banco y no repercuta en mejoras en el municipio, o lo que es lo mismo, que en dos años la gestión de este equipo de gobierno nos ha hecho 12 millones más pobres, por desgracia, estos gestores lejos de solucionar los problemas de la gente se está convirtiendo en el problema”.

Para Esquerra Unida es intolerable los recortes en los servicios públicos, pero mucho más cuando son consecuencia de la mala gestión y la falta de capacidad política del equipo de gobierno. “Ya no van a poder seguir mintiendo con que no hay dinero para inversiones que den un mayor bienestar a la ciudadanía de El Campello y que supongan un crecimiento y mejora para el municipio. Dinero hay y mucho, lo que falta son ideas, precisamente lo que debe aportar un gobierno, y eso está lastrando el presente y el futuro del pueblo. Dicha escasez de ideas no se debe a la falta de necesidades en las que invertir el superávit millonario de 14 millones de euros, todo lo contrario. El Campello necesita una biblioteca nueva con salas de estudio, una escuela infantil municipal, un museo municipal, un almacén municipal, medidas de protección del patrimonio, asfaltado de carreteras y adecuación de aceras, mejoras de las depuradoras que permitan tener todas nuestras playas libres de residuos fecales así como de las tuberías, que de lo viejas que están, se rompen un día sí y otro también, el arreglo o sustitución de las puertas del parque central, mejoras en las instalaciones deportivas, los parques, la adquisición de vehículos tanto para la policía local como para protección civil o la compra de un autobús para gestionar directamente el servicio de transporte, mejorando las frecuencias actuales que conectan el centro del pueblo con el Vincle y Bonny o con toda la zona norte de nuestro municipio”.

Por último desde EU lamentaron que El Campello lleva 3 años y medio paralizado. “A estas alturas a nadie le debe sorprender que este equipo de gobierno deje sin inversiones al municipio por su nula gestión de gobierno. Ya hemos pedido públicamente que se debe asumir responsabilidades ante el caos al que se está llevando a este ayuntamiento. Responsabilidades por la incapacidad manifiesta de tan siquiera, presentar unos presupuestos propios en la legislatura. Consideramos que el alcalde hace años debería haber asumido su responsabilidad y haber dado un paso atrás por el bien de la ciudadanía para que otros diesen un rumbo a este municipio lleno de oportunidades”, afirmó el concejal Pedro Mario Pardo.

Ciudadanos(Cs) | “Cs El Campello denuncia la falta de previsión del equipo de gobierno y su nula capacidad de gestión ”

Julio Oca, Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos del Ayuntamiento de El Campello, consideró una “falta de respeto” la postura del alcalde y mostró su preocupación y la de su grupo por saber dónde y cuándo se van a acometer las Inversiones Financieramente Sostenibles permitidas por los PGE 2018

El concejal de Ciudadanos (Cs) del Grupo Municipal Ciudadanos de El Campello, Julio Oca recriminó que a estas alturas el equipo de gobierno no haya puesto sobre la mesa todavía las distintas inversiones a realizar este año y el próximo, “creemos que llegan tarde y mal”, declaró el portavoz de la agrupación naranja, “Todo este procedimiento (presentación de proyectos, prioridad y negociación) ya se tenía que haber realizado antes de verano para empezar a licitar y sacar proyectos después de agosto. Sin embargo, estamos a mediados de septiembre y no sabemos nada de proyectos ni de prioridades, además desde vacaciones el alcalde hace gala de su ausencia en la vida política municipal, parece que no tiene ninguna voluntad de negociar y acelerar el Plan de obras para lo que queda de año y el próximo”

Desde Ciudadanos creen que el equipo de gobierno va a presentar “su” plan de inversiones a prisa y corriendo como ya hicieron el año pasado.

“El año pasado ya se nos presentó una serie de actuaciones sin contar con los grupos de la oposición y ante la posible desaprobación de dichas actuaciones en el último momento “negociaron” con nuestro partido las prioridades en las obras a realizar”, explicó el portavoz.

“Aunque se acelerara todo el procedimiento, creemos que no se va a poder realizar debido a la parálisis que hay en la gestión municipal, tanto el departamento de intervención, como el de contratación están sobresaturados de trabajo y nos tememos que no puedan abarcar la sobrecarga que supone sacar todo el procedimiento del Plan de Inversiones. Además desde Ciudadanos tenemos muy claro que si quieren contar con nuestro apoyo tienen que recogerse dentro de este Plan, inversiones en la zona de la Playa de Muchavista como en la Zona Norte las grandes olvidadas del anterior Plan de IFS”, concluyó.