La negociación del presupuesto vuelve a la casilla de salida tras una acalorada discusión durante el pasado pleno ordinario

La negociación del Presupuesto del Ayuntamiento de El Campello entre el equipo de gobierno y los grupos de la oposición puede que haya dado un paso atrás después de la sesión plenaria ordinaria celebrado el pasado jueves 31 de mayo. En ella se acusó a los grupos de, a pesar de contar con la información desde hace meses, no realizar ninguna propuesta. Además el alcalde desveló el compromiso de Ciudadanos de aprobar las cuentas si se incluía la adquisición de aparatos olfatométricos y su RPT, una cuestión que negaron desde la agrupación naranja. “Esa fueron nuestras primeras condiciones antes de empezar las negociaciones, pero no nos comprometimos a nada”, aclara el portavoz de C’s Julio Oca.

La acalorada discusión se inició durante la intervención del portavoz de Esquerra Unida, Pedro Mario Pardo cuando puso sobre la mesa que Ciudadanos había recibido el pasado miércoles un borrador más actualizado de las cuentas.

Pardo explicó que en el mes de febrero el alcalde anunció que contaba con apoyos, cuando a fecha de hoy no se ha sentado con los demás grupos municipales para negociar unos presupuestos en firme con la documentación actualizada.

“Parece que el Equipo de Gobierno no tiene interés en que Esquerra Unida apoye el presupuesto. Llevamos tres años de excusas y de falta de información y por eso nuestro grupo vuelve a recordar que no aprobaremos ninguna modificación de crédito más hasta que no hubiese presupuesto. Este equipo de gobierno, si de verdad quiere cambiar la situación, debe reconocer los errores sobre su responsabilidad al mando del ayuntamiento. Incluso, han podido aprobar los presupuestos mediante la cuestión de confianza sin necesidad de que los demás grupos apoyasen su presupuesto, y si no lo han aprobado, ha sido porque no han sido capaces de realizarlos”, explicó el edil. Esto significa que si no se le da solución a este problema el ayuntamiento puede verse colapsado antes de la finalización del año.

“Pedimos que se nos facilite la información correctamente, todavía tenemos el capítulo 1 sin actualizar el cual sube 100.000 euros más, continúan aumentando las productividades que en nuestra opinión son sobresueldos y se ampliado la plantilla con 25 interinos más. Para dar soluciones desde nuestro grupo pedimos más información por lo que planteamos que realice una reunión sobre el capitulo uno y la plantilla del ayuntamiento la cual nos preocupa mucho, y luego una nueva reunión para negociar esos nuevos presupuestos. Por eso no hemos dado ninguna propuesta, porque no hemos entrado a negociar”, añadió Pardo.

El concejal de hacienda, Pepe Varó (PSOE), con preocupación, preguntó al concejal de Esquerra Unida si aprobaría entonces una modificación de crédito que tienen previsto realizar en una semana o dos, para reparar la plaza Gallo Rojo que se está hundiendo. Pedro Mario respondió distinguiendo que su grupo lo que no hará es enmendar un presupuesto prorrogado pero sí apoyaría una modificación puntual de crédito para realizar una obra financieramente sostenible.

Durante la intervención del portavoz de Esquerra Unida el alcalde irrumpió calificando a los grupos de imprudentes anunciando públicamente que hace tres semanas Ciudadanos pactó que sí incluían en el presupuesto los aparatos olfatométricos y su RPT aprobarían el presupuesto.

En ese momento Maricarmen de Lamo, también recriminó a los grupos de la oposición que tienen los presupuestos desde hace más de mes y medio y todavía no han dado ninguna solución ni han aportado nada en absoluto. Ya está bien de decir que no hacemos nuestros trabajo, todo es poner pega”.

A la hora de realizar los presupuestos primero se realiza un borrador de gastos elaborado por el equipo de gobierno y que se entrega a los grupos que quieren aportar algo. “Pero en este caso, la aportación ha sido nula y advertimos que los números cuando se cierran se cierran, no sé lo que entienden ustedes por negociación”, añadió el primer edil.

Julio Oca respondió a estas acusaciones afirmando que los números reales los recibieron el pasado miércoles y añadió que aunque esta próxima semana tienen una nueva reunión se replantean la negociación del presupuesto ante estas acusaciones.

El tema se zanjó con la intervención del portavoz del Partido Popular explicando que su grupo no había recibido ningún tipo de información, ni más ni menos actualizada, por lo que está claro que no se cuenta con esta agrupación en la negociación. A lo que el alcalde añadió, “de momento”.