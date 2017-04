La Guardia Civil rescata a un niño búlgaro obligado a ejercer la mendicidad en El Campello

El niño, de diez años, estaba pidiendo dinero en el paseo marítimo de El Campello, acompañado de un adulto amigo de su padre. Según manifestó el propio menor, fue su padre quien les dejó en el puerto de esta localidad, con lo cual es totalmente probable que éste fuese conocedor de esta actividad de mendicidad a la que su amigo iba a someter al menor.

En la tarde del día 11 del presente mes de abril, los agentes de la Guardia Civil de El Campello, tienen conocimiento de que una persona podría estar utilizando a un menor de edad, el cual está ejerciendo la mendicidad, pidiendo dinero en el paseo marítimo de dicha localidad.

Los agentes se personan inmediatamente en el lugar, observando a un varón y un niño que, al percatarse de la presencia de los agentes, intentan alejarse apresuradamente de la zona, siendo interceptados rápidamente. Éstos le preguntan al adulto si el niño que le acompaña es su hijo, a lo que éste contesta no hablar ni entender el castellano, haciendo, además, un gesto de indiferencia con la mano, como dando a entender que no le conoce.Le hacen la misma pregunta al menor, quien está indocumentado, a lo que contesta que no es su padre, que ese hombre es un amigo de su padre, con quien le ha dejado esta tarde en el puerto de El Campello.Inmediatamente, se da traslado en vehículo oficial al menor de edad a dependencias policiales, para identificarle y tratar de localizar a su padre, quien se presenta rápidamente en el lugar.

Por todos estos indicios, se procede a la detención del adulto que acompañaba al menor en el paseo marítimo, como el autor de un delito de explotación de la mendicidad de menores de edad, así como también al padre del niño, por tener conocimiento de este hecho y permitir la utilización de su hijo para estos fines. Ambos detenidos, de 34 y 46 años, de nacionalidad búlgara y domicilio desconocido, pasaron el día de ayer miércoles 12 de abril, a disposición judicial, quedando en libertad provisional con cargos.

Con respecto al menor de edad auxiliado, de diez años, debido a su posible condición de desamparo, ya que el hermetismo de los dos detenidos a hablar y dar más datos acerca de la madre u otros posibles familiares del menor era total, mientras la Autoridad Judicial resuelve su situación.