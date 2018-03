La Asociación Cultural MEC quiere recuperar las imágenes de El Campello en blanco y negro

La Agrupación Cultural M.E.C, quiere recopilar imágenes históricas del municipio de El Campello y para ello inaugura una página en facebok llamda “El Campello en Blanc i Negre”. La Agrupación quiere ir un paso más allá, y rescatar las imágenes menos típicas de la historia del municipio, su presidente Jesús Planelles explica que “lo que queremos, es que la gente saque las fotos antiguas del baúl, las fotos de nuestros abuelos como puedan ser trabajando en el campo con sus animales, burros, cabras, con las herramientas típicas de labranza o regando sus bancales o recogiendo la: algarroba, almendra, oliva…”

Recordar eventos importantes que sucedieron hace muchos años o las típicas fiestas de octubre o las de la Virgen del Carmen, patrona de los marineros y poder ver los primeros barcos engalanados para tal evento. O simplemente, calles o plazas antiguas de nuestro pueblo. Lo que pretende la Asociación Cultural MEC es que este muro sea un lugar donde la gente pueda interactuar entre sí sobre la foto que cuelgan.

A fecha de hoy ya cuentan con un fondo de fotografías sobre las cuales interactúan los vecinos “Nos ha surgido la situación (y eso lo hace aún más especial) de que algunos usuarios no se ponen de acuerdo en algunas fotos, de quién eran algunos de los personajes, o no ponerse de acuerdo en cuál es la calle que sale en la foto o el nombre de la barca y es ahí lo fascinante de este proyecto que quizás, si cuelgas la foto, alguien en el Facebook puede arrojar luz sobre quién es alguna de las personas que sale en la foto, que hasta ahora no sabías quien era y viceversa, personas que creías que eran algún conocido o familiar y confirmar que no lo son”.

La página también está abierta, según explica Planelles, a recibir esas fotos que salen las motocicletas de la época, pero añadiendo de qué marca eran, la cilindrada, cuánto le costó o a quien se la compró, pero lo mismo con vehículos, camiones, carros, carritos de bebé. etc… Fotos de las tradiciones perdidas como pueden ser: los patos a la mar, las cucañas, la vaquilla (Pepa bandera).

También se podrán colgar, según qué documentación, como la cartilla de racionamiento, la factura de algo muy antiguo y que sea curioso, algún carnet de alguna asociación etc… en definitiva, documentación histórica con relevancia local. El único requisito es que todo lo que aquí se cuelgue, tiene que ser en “Blanco y Negro”. También habilitan un correo para que la gente pueda enviar, si así lo desean, sus fotos y texto explicativo. elcampelloenblacinegre@gmail.com