La Agrupación Cultural M.E.C. denuncia la existencia de un vertedero ilegal en Sant Joan

El presidente de la Agrupación Cultural M.E.C.,Jesús Planelles, ha informado y puesto en conocimiento a la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sant Joan D’Alacant que en la C/ Camì D’Aigües sn, pegado al cauce del Río Seco y debajo del puente de la autopista A-7 hay un vertedero ilegal desde hace ya varios años, con lo cual se está incurriendo en un delito de sanidad pública, entre otras cosas produciendo un grave perjuicio a los vecinos. Desde esta asociación de El Campello se les ha informado también que todos estos vertidos ilegales al no ser tratados, se convierten en un elenco de problemas ambientales que afectan: al suelo, al aire y al agua. “Al no tratar estos residuos, estaremos con ello contribuyendo al calentamiento global, es decir, un grave problema de salud pública”, mafiesta Planelles. Por todo ello, desde la asociación se ha pedido que a la mayor brevedad posible y en cumplimiento de la ley vigente, comiencen con la limpieza de este lugar y que se tomen las medidas necesarias para que estos hechos no vuelvan a suceder. Planelles nos cuenta que si en un tiempo prudencial, vieran que no toman las medidas oportunas, denunciarán estos hechos al seprona.