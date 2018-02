Firma de la cesión de la parcela de un millón de metros cuadrados por parte de FCC a El Campello

El Alcalde, Benjamí Soler, ha firmado hoy en la Notaría de El Campello el contrato de cesión de la parcela de un millón de metros cuadrados con los representantes legales de FCC. La cesión de estos terrenos que están alrededor de la planta, que aún no se había producido a pesar de haber sido acordado en el momento de la instalación del complejo, se ha llevado a cabo esta mañana con la firma de los documentos de cesión por parte de la empresa concesionaria, FCC, y el Alcalde, Benjamí Soler.

La firma, que se pretendía haber realizado en el mes de diciembre, se tuvo que posponer a instancias de la autoridad notarial que adujo motivos técnicos y por tanto se suspendió la cesión de terrenos hasta hoy, que una vez subsanados los errores técnicos, se ha procedido a la firma.

El Alcalde, Benjamí Soler, ha manifestado tras la firma que completar esta cesión ha sido un objetivo de este Equipo de Gobierno ya que se ha considerado primordial destinar estos terrenos a fines medioambientales.

Cabe recordar que estos terrenos tienen una finalidad medioambiental pero que son de difícil acceso y a los que será complicado darles una utilidad por su ubicación y distribución, entre la planta y la AP-7.

En 2007 el entonces alcalde Juan Ramón Varó (PP) manifestó públicamente que los terrenos habían sido ya cedidos, lo cierto es que este acto no se había llegado a completar. En 2009 el Consistorio requirió a FCC para que presentara el título de cesión, aportando semanas después una serie de documentos para hacer efectiva la cesión. El Ayuntamiento pidió una serie de subsanaciones de deficiencias resueltas en 2012. Ahora a principios de 2018 se ha conseguido cerrar la cesión de un millón de metros cuadrados que serán destinados a fines medioambientales.

Se cumple el primer objetivo de la Comisión de investigación del vertedero.

Esquerra Unida mostró su satisfacción al ejecutarse la cesión de terreno al Ayuntamiento de El Campello de 1.000.000 m² para uso de medidas medioambientales por parte de la PTRU de Les Canyades, “aunque llegue con trece años de retraso”.

Desde EU recordaron que este tema se destapó hace cuatro meses cuando sacó el tema a relucir el portavoz EU, Pedro Mario Pardo Amorós como Presidente de la Comisión de investigación sobre el macrovertedero.

Por otro lado, desde EU no se explican como la concejala de Medio Ambiente y además presidenta del consorcio de basuras, Cynthia Alavés, no realizara ninguna gestión al respecto hasta la denuncia pública, como así demuestra la breve cronología que aportó el funcionario responsable de Patrimonio en la Comisión de investigación que iniciaba el 21 de diciembre de 2005 y finalizaba el 15 de julio de 2015 aporta FCC nuevo borrador y como también indicó FCC “el traspaso está pendiente de completarse por parte del departamento de Patrimonio del Ayuntamiento”. Esto solo puede tener una posible explicación, el desinterés de este equipo de gobierno por defender lo que le pertenece a la ciudadanía de El Campello. Igualmente, demuestra el escaso apoyo que reciben los y las vecinas de la zona, dado que esta medida no solo implica la recuperación de una terreno sino además la implementación de medidas medioambientales. Cuando EU sacó a relucir el incumplimiento del contrato, el equipo de gobierno declaró que “se trata de unos terrenos a los que es complicado darles una utilidad por su ubicación”. Esperemos que estudien nuestra propuesta de reforestación ya que permitiría crear una barrera natural frente a los olores para mitigar sus efectos sobre los y las afectadas.

Por último, el presidente de la Comisión de investigación, Pedro Mario Pardo, informó que continúa con su trabajo de fiscalización y que ya se ha pedido un informe al Consorcio de residuos sobre el cumplimiento de todas las clausulas del contrato firmado con FCC. Además de copia de los expedientes sobre el proceso de constitución del plan Zonal XIV perteneciente a L’Alacantí, donde se encontraba inicialmente El Campello, así como todos los informes y justificaciones por las cuales El Campello se desligó de este Plan Zonal de residuos para formar parte actualmente del Plan Zonal XV y albergar el macrovertedero que pertenecía a la Marina Alta y Marina Baja.