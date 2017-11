EUPV en El Campello denunciará en el próximo pleno una campaña machista del Gobierno

El grupo municipal de Esquerra Unida en El Campello ha registrado una moción para elevar al Pleno Municipal en la que denuncia la campaña machista del ministerio de sanidad. La formación denuncia la última campaña impulsada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad del Gobierno español para la prevención del consumo del alcohol entre los menores.

EU explica que la campaña original constaba de dos carteles: uno dirigido a chicos y el otro a chicas. En el cartel con la imagen del chico, aparecía el siguiente texto “el 68.2% de los menores de edad ha consumido alcohol en el último mes. Su consumo continuado interfiere en el desarrollo de su Sistema Nervioso Central. Pero tranquilo, tú hijo no bebe, ¿verdad?” y en el segundo cartel repite el mismo formato, aunque esta vez, aparece el siguiente mensaje, “el 68.2% de los menores de edad ha consumido alcohol en el último mes. Tras su consumo, se constata un mayor número de relaciones sexuales sin protección o no consentidas. Pero tranquila, tú hija no bebe, ¿verdad?”

El grupo de izquierdas afirma que si bien es necesario que el MSSI lance campañas de concienciación sobe el alcohol, consideramos que lo es todavía más que los contenido de cualquier tipo de campaña de concienciación esté elaborado por expertoss en el área y por expertoss en materia de género porque todo comportamiento social está influido por el género. Pero la necesidad de incluir este último tipo de expertas/os va más allá y es que asegura que un gobierno no transmita componentes machistas intolerables. Por ejemplo, mientras que la consecuencia más preocupante en un chico es que el alcohol dañe su sistema nervioso central en una chica es el riesgo a quedarse embarazada. ¿Acaso el alcohol no daña el SNC de una chica adolescente? ¿Es más importante que se dañe el del chico? ¿No es una consecuencia para un chico ser padre adolescente? Pero sin duda la connotación machista más aberrante en esta campaña de concienciación ha sido hablar de que las chicas sufren un mayor riesgo a mantener “relaciones no consensuadas”, término que minimiza o incluso invisibiliza un delito tan grave como es una violación, que en nuestro país tienen lugar de media 1 cada 8 horas. No existen relaciones no consensuadas, solo violaciones. Además, que se señale que tras el consumo de alcohol por parte de las chicas, éstas tienen más probabilidades de ser violadas es, para variar, responsabilizarles a ellas de una violación, cuando el único culpable de un delito es quien lo ejerce. La campaña ha tenido que ser retirada por la presión social ante un tema tan grave de violencia de género.

Para finalizar, anuncian que el próximo 25 de noviembre a las 12 de la mañana en la parte superior del bar de la casa de cultura de El Campello, tendrá lugar la presentación de la exposición “el voto femenino” en el que se recuerda mediante imágenes la primera vez que la mujer consiguió el derecho a votar en nuestro país, el las elecciones del 19 de noviembre de 1933. Tras la presentación tendremos un pequeño coloquio entre los y las asistentes. La exposición es gratuita y durará una semana. Por último, desde la agrupación local animan a la participación de los actos contra la violencia de género convocados por el 25N.