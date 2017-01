EU vuelve a llevar a pleno la puesta en marcha de una auditoría pública de la gestión del PP en el ayuntamiento de El Campello

El grupo municipal de Esquerra Unida vuelve a presentar para el próximo pleno, un año después, una iniciativa que ponga en marcha una auditoría pública de las cuentas del ayuntamiento de las dos últimas legislaturas del gobierno del Partido Popular.

Desde Esquerra Unida consideran poco ético aprobar un nuevo presupuesto sin antes realizar una fiscalización objetiva de todas las facturas que se han estado pagando en el Ayuntamiento por lo que se encuentran ante la última oportunidad de realizar una auditoría pública de las cuentas del ayuntamiento antes de presentar los nuevos presupuestos municipales.

El grupo municipal de izquierdas recuerda que el compromiso de auditar las cuentas del anterior gobierno del PP no es una promesa exclusiva del grupo de Esquerra Unida, sino que es una propuesta que llevan en los programas electorales la gran mayoría de partidos del actual gobierno. La negativa del equipo de gobierno de auditar las gestión financiera supuso para nuestra formación una sorpresa que a día de hoy seguimos sin comprender y que esperamos podamos enmendar el próximo 26 de enero con la nueva propuesta.

El concejal de izquierdas, Pedro Mario Pardo, volvió a recordar que “remitir la Cuenta General al Tribunal de Cuentas no es sinónimo de investigación por su parte y este se limita a archivar la información recibida por los ayuntamientos, salvo que medie alguna denuncia o que se ha seleccionado aleatoriamente para ser inspeccionado. Llevamos varios años donde el tribunal de cuentas debe reclamar la documentación al consistorio campellero, ya que, se retrasa en el plazo de entrega, además de que hace un año que el sindic de comtes elevo a este tribunal una denuncia por presuntas irregularidades sobre la deuda pendiente de pago sobre infracciones urbanísticas y no reflejada en las liquidaciones presupuestarias respecto a las resoluciones de alcaldía. Por ello, el consistorio precisa urgentemente de una auditoria que esclarezca no solo estas partidas sino otras con ingresos estimativos que puedan haberse contabilizado de la misma forma”, ha declarado el edil.