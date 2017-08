EU alerta a los bañistas de Cala Baeza que sus aguas no son aptas para el baño

× 1 de 2 Ampliar × 2 de 2 Ampliar Prev Next

El grupo municipal de Esquerra Unida ha hecho público un comunicado en el que alerta a los y las bañistas de Cala Baeza que las aguas no son aptas para el baño como así lo comunicó el Instituto de Ecología del Litoral (IEL) en enero de 2015.

La formación de izquierdas considera muy grave la actual situación en la que se encuentra la Cala y exige que se restituyan los carteles de prohibición del baño para prevenir consecuencias en la salud de vecinos y turistas.

EU recuerda que el agua que llega a la Cala Baeza es agua residual de la batidora que contiene una alta carga contaminante y que precisamente por ello, el consistorio paga multas año tras año como ha denunciado en reiteradas ocasiones.

La formación de izquierdas también denuncia la falta de información por parte del ayuntamiento en su página web. En la sección de playas, en ningún lugar indican la recomendación de no bañarse en dicha cala o prohibición, a pesar de que la Generalitat alertara de nuevo en 2016 de su alta carga contaminante. No obstante, EU señala que curiosamente esta misma institución obvió analizar las aguas de la Cala Baeza en su informe sobre la calidad de agua de las playas del municipio.

Esquerra Unida afirmó que “nos encontramos con un problema de salud pública de gravedad que llevamos arrastrando durante años y que da la impresión de que no le importe en exceso al actual equipo de gobierno. A día de hoy, no es capaz de informar a sus vecinos de la peligrosidad para su salud de una zona de baño”.

Respuesta municipal.

El problema "ya conocido por todos es la depuradora antigua de esta zona que en verano no tiene capacidad suficiente, desde el ayuntamiento ya se puso en marcha una solución junto a la Generalitat para que estas aguas fueran depuradas en la depuradora de Sant Joan, estando a la espera de la construcción de las canalizaciones pertinentes". En cuanto a la señalización aseguran desde el ayuntamiento que "somos nosotros quienes hemos señalizado en la zona que ésta no es apta para el baño y además en la web se puede ver, igualmente, que dice que no es apta para el baño".