Esquerra Unida denuncia un presunto caso de prevaricación administrativa en el Ayuntamiento de El Campello

El grupo municipal de Esquerra Unida El Campelo ha interpuesto una denuncia ante el juzgado de instrucción de Alicante el pasado mes de noviembre de 2018 al alcalde de El Campello, Benjamí Soler (Compromís) y al ex alcalde Juan José Berenguer (Partido Popular) por un presunto delito de prevaricación y fraccionamiento de contrato por el mantenimiento de la Fuente del Centenario, ubicada en el Parque Central y por los contratos del mantenimiento de la depuradora de “Cala Merced”.

La semana pasada entró por registro una comunicación del juzgado pidiendo que se remita los expedientes administrativos de contratación de mantenimiento, explotación y depuración del edificio Cala Merced de El Campello de los años 2009 a 2018 para completar, en diligencias previas, la documentación presentada por la agrupación de EU que ya incluyó los expedientes del mantenimiento de la fuente del parque.

Esquerra Unida denuncia que al menos desde el año 2011, hasta la fecha de la denuncia, se vienen sucediendo contratos para el mantenimiento de la Fuente, con excepción del año 2015, en el que temporalmente se hizo cargo la Mancomunidad de Servicios del l'Alacantí”.

El objeto de los citados contratos es siempre el mismo: “Mantenimiento y limpieza de la “fuente del Centenario” y el coste del servicio contratado durante dichos años. En la fiscalización de la mayor parte de los pagos por dicho servicio hubo reparo por parte de Secretaria e Intervención que señalaban la ilegalidad de estos contratos menores adjudicados a la mercantil.

La misma situación se da en la adjudicación de la explotación de la depuradora de “Cala Merced”, adjudicado sin expediente alguno desde el año 2009 hasta el presente año, con la circunstancia añadida de que dicho contrato no cabía adjudicarlo como contrato menor al superar la cantidad de 18.000 euros anuales. Ya en el año 2011, en este caso se emitió un informe de reparo advirtiendo de la ilegalidad desde Intervención, Contratación y Secretaría. Este informe, según explican desde EU, detecta ausencia de procedimiento legal, fraccionamiento del contrato, vulneración de los principios de publicidad, concurrencia competitiva, transparencia, no discriminación e igualdad de trato.

"Ya se ha acabo el tiempo de la excusas políticas y toca asumir responsabilidades sobre la gestión del municipio en estos cuatro años. Si hemos llevado a Benjamín Soler a la justicia es por hacer lo mismo que su antecesor, el exalcalde Juan José Berenguer. Justo lo contrario de lo que prometió que haría al llegar al cargo. Este gobierno ha sido capaz en escasos cuatro años de mandato, de pasar de prometer auditar las cuentas del Ayuntamiento a acabar acusados de prevaricación junto al PP. Cabe aclarar que la denuncia no cuestiona quién debe realizar los pagos, ni muchísimo menos, si se deben realizar o no, si no la irregularidad de realizarlos sin pliegos de contratación", añade el portavoz de EU, Pedro Mario Pardo.

Esquerra Unida pide una Auditoría

Desde el grupo municipal vuelven a reivindicar la necesidad de una Auditoría. "Llevamos toda la legislatura advirtiendo de la necesidad de realizar una auditoría de la gestión económica de los anteriores gobiernos. La escasez de personal en el departamento responsable del control financiero es tal que el propio departamento de intervención alerta no poder realizar correctamente el control calificando la situación de temeraria. Por ello desde EU se ha abogado por aumentar la plantilla en dicho departamento sin hacernos ningún caso. La falta de control y transparencia de este gobierno ha sido total".

Alfred Botella (Compromís): "Es una irresponsabilidad por parte de EU ya que se trata de temas de mantenimiento que si no se hicieran tendríamos daños irreparables en ambos casos"

Desde el equipo de Gobierno, el concejal de Infraestructuras Alfred Botella (Compromís), restó importancia a la denuncia “Es un tema que trae Esquerra Unida a los juzgados para hacer ruido pero es una irresponsabilidad por su parte ya que se trata de temas de mantenimiento que si no se hicieran tendríamos daños irreparables en ambos casos”. Botella defendió la gestión administrativa del Ayuntamiento, "en muchos contratos hay reparos de intervención pero tenemos que continuar por funcionamiento del ayuntamiento dado que sacar el pliego de condiciones tardaría mínimo un año. Esos trabajos se tienen que realizar periódicamente en ambos casos y de no realizarse serían incuantificable el daño que se produciría. ”

Juanjo Berenguer (Partido Popular): “El mantenimiento de las depuradoras es competencia de Conselleria”

El portavoz del Partido Popular y alcalde durante la legislatura 2001-2015, Juanjo Berenguer explicó que el manteniminto de las depuradoras son competencia de Conselleria, “recuerdo que durante la legislatura 2011-2015 la depuradora no estaba recepcionada por esta administración y que antendimos los requisitos técnicos que nos exigía la Conselleria para tal efecto”. Berenguer explicó que finalmente la legislatura finalizó sin que la instalación fuera recepcionada ya que en esa época estaba en marcha la depuradora de la Zona Norte y la de Cala Merced se iba a convertir en una estación de Bombeo. “Mientras tanto continuamos con el mantenimiento de la instalación a una empresa que designaba la propia Conselleria por que de no haberlo hecho hubiéramos ocasionado un grave problema a los vecinos”.

En cuanto al mantenimiento de la Fuente, Berenguer recordó que la nueva Ley de Contrato entró en vigor en Marzo del Año pasado “No recuerdo exactamente pero el mantenimiento de esta fuente se realizó por una empresa privado, funcionarios municipales, y la mancomunidad, en cualquier caso no se superaba los 18.000 euros anuales que entonces se permitían para contrato de este tipo”.

Berenguer apuntó que “es curioso que ahora, a tres meses de las elecciones se denuncie por parte de Esquerra Unida cosas de 2009. Cada uno hace la campaña, parece que Esquerra Unida la quiere hacer en el juzgado haciendo denuncias, nosotros preferimos hacer propuestas”.