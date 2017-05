Esquerra Unida denuncia que el equipo de gobierno no invirtió 665.000 euros destinado a empleo público

Esquerra Unida ha responsabilizado al equipo de gobierno de no invertir más de 600.000 euros destinados a contratación pública mientras que existen informes que solicitan que se cubran bajas de personal. La formación de izquierdas denuncia que no municipalizar servicios es una decisión política y no se realiza por falta de fondos en el capítulo de personal como se ha alegado hasta ahora.

El jueves 25 de mayo en el pleno municipal de El Campello, se presenta la liquidación del presupuesto 2016 para su debate. Esta liquidación arroja un superávit de casi 8 millones de euros, y una ejecución sobre el presupuesto inicial del 72% aproximadamente. Es decir, se ha dejado de invertir un 28% que pasa a engrosar el superávit acumulado los anteriores años.

El grupo municipal de Esquerra Unida denuncia que no se haya aprovechado más de medio millón de euros que podría haberse dedicado a contratación pública especialmente en una época que muchas familias en El Campello se encuentran sin trabajo.

El portavoz de EU, Pedro Mario Pardo recuerda que varias propuestas aprobadas por la corporación, no se han ejecutado con la excusa vulnerar la ley de estabilidad presupuestaria que indica que “el capítulo de personal aumente más de un 1% respecto a los anteriores años”. Además indica que asuntos tan importantes como la remunicipalización de los servicios públicos, como la grúa, la piscina, la creación de una bolsa de trabajo para parados de larga duración han sido algunas de las propuestas que realizaron el pasado año y se han obviado por el equipo de gobierno.

“Lamentablemente comprobamos con la liquidación de 2016 que las justificaciones del equipo de gobierno en materia de contratación pública son falsas e intentan esconder la desorganización y la desidia en la que se encuentran, ya que el presupuesto inicial de 2016 no se ha ejecutado por completo. De los 10 millones presupuestados inicialmente en las partidas de personal se han ahorrado más de un 6%, algo inadmisible en este tipo de partidas” ha afirmado Pardo.

Esquerra unida insiste en que dicha partida tampoco se haya destinado a cubrir la falta de personal de la plantilla municipal, como así acreditan diversos informes. La cifra de 215.000€ en horas extraordinarias es muy significativa respecto a años anteriores, pues apunta a que no se cubren las bajas laborales.

Desde la formación de izquierdas lamentan que se haya desperdiciado casi 700.000€ que podrían haber repercutido en generar empleo público y por la nefasta gestión realizada desde las diferentes concejalías engorde la cuenta de un superávit el cual bajo la ley de estabilidad está bloqueado para el gasto corriente.

El concejal de izquierdas, Pedro Mario Pardo, declaró que “no invertir estos 600.000€ del presupuesto municipal en personal deteriora los servicios públicos que se dan a la ciudadanía y se entra en una lógica de externalización que su grupo de izquierdas se encuentra diametralmente en contra”