Esquerra Unida denuncia la construcción de un vial de forma irregular en Muchavista

Esquerra Unida de El Campello ha puesto en el punto de mira una supuesta irregularidad de la administración por conceder una licencia de obras a una promotora para construir un vial en Muchavista con el objeto de construir en dos parcelas catalogadas en el Plan General como suelo urbanizable no programado esquivando la realización de un Plan Parcial.

Una empresa relacionada con una de las promotoras más importantes del municipio ha construido un vial con el supuesto objetivo de que dos parcelas que eran de su propiedad catalogados como suelo urbanizable no programado dieran a una calle y pudieran urbanizarse.

El vial en cuestión es la prolongación de la calle Mallorca y su conexión con el camino Palmeretes. Con esta prolongación las parcelas que se pretenden desarrollar darían una vial y por lo tanto se podría construir, pero ese no es el procedimiento según alertan desde la formación de izquierdas. “No se puede hacer una reserva de aprovechamiento sin hacer un Plan Parcial, por lo que no cumple con el PGOU”, añade el edil.

El Portavoz de EU, Pedro Mario Pardo explica que existen hasta dos informes que ponen en entredicho esta situación. La Jefa de servicio urbanístico emite un informe desfavorable en el que indica que el vial no responde al interés general sino particular y por otro lado existe otro informe del Jefe de Servicios de Disciplina urbanística en el que se pide la retirada de la licencia. Ambos informes alertan de irregularidades y piden que se revoque el acuerdo de la Junta de Gobierno del pasado 6 de noviembre de 2017 en donde se otorga la licencia urbanística.

Pardo añade que a pesar de todo el vial está abierto al tráfico aunque aún no ha sido recepcionado por el ayuntamiento. “Espero que el Ayuntamiento tome medidas y cierre al tráfico este vial que se encuentra en estos momentos en una situación irregular”, añade el edil.

El portavoz de EU destaca además que la noticia saltó gracias a que otro propietario de suelo afectado alertó meses atrás de que se estaban realizando movimientos de tierras que afectaban a sus parcelas y pidió al Consistorio de forma urgente que paralizase las obras.

“¿Qué hubiera pasado si la construcción de ese vial no hubiera afectado a ese propietario o no se hubiera alertado de esa irregularidad”, se pregunta el edil de Esquera Unida. “Los informes se han realizado porque ha alertado otro propietario ya que de no ser así no se hubiera puesto ningún inpediemento desde urbanismo”, explica Pardo.