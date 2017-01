El TSJ archiva el recurso de los vecinos contra la autorización ambiental integrada de la planta de residuos de Les Canyades

El TSJ ha desestimado el recurso interpuesto por los vecinos afectados por el vertedero, tras 4 años de pleito contra la autorización ambiental integrada que otorga la Conselleria de Medio Ambiente. La sentencia definitiva reconoce no obstante las frecuentes emisiones y la posible toxicidad de las mismas pero en su resolución motiva el archivo de la causa debido a que él Consell ha modificado, tras las denuncias contrastadas de los vecinos, la AAI hace tan solo 4 meses

La AAI certifica el correcto funcionamiento de las instalaciones y garantiza las normativas ambientales europeas y debe ser renovada cada 8 años, a través de una serie de requisitos establecidos por la Conselleria.

Los vecinos argumentan que desde el comienzo de la actividad del vertedero se está incumpliendo esta autorización ambiental.

Ahora, el TSJ desestima esta denuncia dado que Consellería cuatro meses atrás realizó la modificación de la AAI y por lo tanto declara “la pérdida del objeto del recuso”

Los vecinos afectados mantendrán hoy, viernes 13 de enero, una reunión con su abogada para consultar si cabe la posibilidad de presentar recurso de reposición.

Desde la asociación de afectados de la zona norte no entienden el pronunciamiento del TSJ y lamentan que los vecinos tengan que seguir soportando los olores “después de 9 años de denuncias vemos que la administración autonómica y local actúa como tutor y sale en defensa del emisor de olores y sustancias tóxicas”, argumenta Eduardo Ruiz Carrillo, portavoz de los afectados.

La concejal de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de El Campello Cynthia Alavés entiende que la decisión del juez se debe a que la Conselleria de Medio Ambiente está adoptando una serie de medidas contundentes para solucionar el problema de malos olores y que por lo tanto el objeto de lo que se denuncia ya no tiene sentido.

El portavoz de EU en el Ayuntamiento de El Campello Pedro Mario Pardo ante esta noticia, explicó que la modificación de la AAI por parte de Conselleria se realizó, precisamente, a raíz de la denuncia de los vecinos. “La Conselleria ha esperado a ver las orejas al lobo para presentar una nueva AAI sustituyendo la anterior, llegamos a la conclusión que para FCC y para la Conselleria, era la opción menos mala, pues podríamos estar hablando que el juez estuviera cerrando hoy mismo el vertedero, y a ver dónde iban a tirar la basura de esta misma noche municipios como Benidorm, Denia y tantos otros”, explicó el portavoz de EU. Por último, Pardo explicó que “después de siete años sufriendo los vecinos una AAI no se busca ningún tipo de responsabilidad ante los problemas que han generado tanto tiempo posicionándose sobre el fondo del asunto. Lamentamos que estemos ante una huida hacia adelante para no reconocer los errores del pasado y que el problema se siga aplazando para nuestro municipio”.

Por su parte, la Concejal de Cynthia Alavés quiso dejar claro que la Conselleria ha actuado no poniendo parches sino con la pretensión de dar solución a un problema que lleva años perjudicando a vecinos del municipio “si desde Conselleria se está actuando de esta forma es porque ha habido un cambio de gobierno con el cual, junto con el cambio de presidencia del Consorcio, se ha constituido un equipo de personas muy concienciadas con las cuestiones medioambientales y muy comprometidas con encontrar la solución a este problema. No sabemos cuál sería la sentencia en el caso de que no se hubiera desestimado el recurso ni si se hubiera llegado al cierre de la planta. Realizar esas afirmaciones sin que haya ningún documento que lo posibilite nos parece aventurado. En cualquier caso si un juez dictara el cierre de la planta no pasaría nada pero habría que explicar que tendríamos que seguir pagando una deuda de más de 40 millones y los vecinos de El Campello tendrían que pagar el servicio, eso sí el doble de caro que otros municipios ya que habrían que costear el traslado de las basuras. No obstante, repito que si pudiéramos cerrar la planta lo haríamos porque la salud de las personas está por encima del dinero".