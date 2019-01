El Tribunal de Recursos Contractuales paraliza cautelarmente el procedimiento de contratación de la piscina municipal de El Campello

× Ampliar cof

Dos años después de la finalización de la obra de la piscina municipal el proyecto vuelve a dar en dique seco. Mucho ha llovido desde que en el Año 2010 se colocara la primera piedra de una obra que también sufrió un considerable retraso por “cuestiones técnicas” y 9 años después a las puertas de su apertura vuelve a paralizarse.

El Tribunal de Recursos Contractuales ha aceptado paralizar de forma cautelar el procedimiento de contratación de la Piscina Municipal hasta que haya una resolución. De esta forma admite la medida solicitada por Valoriza Servicio Medioambientales S.A. y Ferrovial, las dos empresas que habían alegado contra el procedimiento de licitación. “El análisis de los motivos que fundamentan la interposición de los recursos pone de manifiesto que los perjuicios que podrían derivarse de la continuación por sus trámites de procedimiento de contratación, son de difícil o imposible reparación, por lo que procede suspender provisionalmente éste hasta el momento el momento que se dicte la resolución del recurso”, comunican desde el Tribunal de Recursos Contractuales al Ayuntamiento de El Campello.

En diciembre de 2018 el pleno municipal había conseguido aprobar a la segunda la adjudicación de la gestión a la empresa Arena Alicante. Parecía el fin de un largo proceso de licitación pero las alegaciones de otras dos mercantiles que también optan a su gestión podrían llevar el procedimiento a la casilla de salida.

El Ayuntamiento de El Campello para rebatir ambos recursos encargó un informe a la Diputación de Alicante, a la que ya se había recurrido buscando asesoramiento durante la licitación y se había pronunciado afirmando que la empresa ganadora, Arena, cumplía los requisitos que se demandaban en el pliego de condiciones, estimando que las otras tres empresas debían ser excluidas.

No obstante, este segundo informe parece rectificar lo afirmado hace unos meses. Ante los recursos presentados por dos de las empresas descartadas, Valoriza y Ferrovial, el nuevo informe, que no es preceptivo, continua manteniendo que ambas empresas no cumplen con los requerimientos del pliego (en concreto, en las características técnicas de ls bicicletas estáticas), pero si que admite la consideración de Ferrovial sobre la Bicicleta ofertada por Arena Alicante, la única empresa no descartada, la cual tampoco cumpliría con las exigencias mínimas. “Efectivamente la bicicleta ofertada por Arena Alicante no cumple con esta característica técnica recogida en el Pliego, hecho que por error (no de forma arbitraria o discrecional) se ha pasado por alto al centrarnos preferentemente en la que consideramos característica más específica de las bicicletas de ciclo indoor de esta gama y que se recoge en el Pliego como volante de inercia con peso mínimo de 18 kilos”.

Tanto Ferrovial como Valoriza piden en sus recursos no ser excluidas del proceso de licitación o que la licitación se declare desierta por incumplimiento de todas las empresas.