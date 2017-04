El pleno debate el Informe de Secretaría sobre la consideración de David Alavés Lledó como concejal no adscrito

El pleno debarió el informe del Secretario sobre la consideración del concejal David Alavés Lledó comoconcejal no adscrito.

El alcalde defendió a su compañero de grupo y discrepó de la decisión del secretario municipal al pasar al concejal en este grupo al grupo de los no adscrito.

Benjamín Soler explicó que tránsfuga no es un término jurídico es un término político y por lo tanto de libre interpretación. De hecho, en el informe del secretario ni si quiera aparece ese término.

“Desde el equipo de gobierno tampoco compartimos en la totalidad la interpretación que hace el secretario, no entendemos que tenga que pasar al grupo de los no adscritos.

Nosotros consideramos que es formalmente imposible que una persona sea expulsada de un partido que ni milita ni ha militado nunca”, explicó. David Alavés es miembro fundador y milita actualmente en El Campello Demócrates.

Concurrió a las elecciones municipales de mayo de 2015 bajo las siglas de El Campello Demócrates junto a las siglas de los Verdes Ecopacifistas y así venía reflejado en las papeletas electorales que además tenían el logo de El Campello Demócrates. “Un fraude total a la población de El Campello y a los votantes y a la lista encabezada por David Alavés sería si ahora, despúes de casi dos años, nos dieramos cuenta de que El Campello Demócrates es un partido fantasma y que solo se va a utilizar como marca añadida a los Verdes Ecopacifistas y poder así mejorar los resultados que históricamente han sido irrelevantes de esta formación en El Campello”, añadió el alcalde.

El alcalde pidió a la oposición que no perdiera el tiempo ni esfuerzos en tratar de erosionar este equipo de gobierno que cada día es “más fuerte y más compacto”, según afirmó. “La confianza nunca se ha visto mermada ni debilitada, formamos un equipo humano transversal y que jamás podrán derrotar”. El alcalde animó a los grupos de la oposición a consensuar cualquier cosa positivo para el pueblo de El Campello con el equipo de gobierno, “por que eso es la política, negociación”, concluyó.

Los grupos de la oposición calificaron al concejal como “transfuga” y pidieron su renuncia al acta y la retirada de las competencias.

Pese a las explicaciones del primer edil, Juanjo Berenguer, portavoz del Partido Popular explicó que “Nuestro grupo entiende que el concejal no adscrito va a seguir formando parte de un equipo de gobierno por lo que el Partido Popular no apoyarán ninguna propuesta que tenga relevancia este concejal no adscrito porque entendemos que un concejal no adscrito no puede tener competencias. No quiere decir que este grupo municipal vaya a votar no a todo pero si todo aquello que tenga que ver con las competencias de este concejal del equipo de gobierno si se mantiene esta situación”.

Desde Ciudadanos realizó una pregunta sobre la intención de la moción de censura sugerida por el propio alcalde en el debate de este punto. El primer edil reconoció que tras la crisis abierta en Demórates y Los Verdes Ecopacifista, que se inició hace un año ha habido contantacots entre PP y Ciudadanos para un intento de moción de censura.

El alcalde Benjamín Soler, explicó que recibió una información, que se la dio en su momento al concejal, de que había ciertas conversaciones relativas a la realización de una moción de censura pero no quiso dar más detalles. No obstante tanto PP como C’s negaron estos contactos.

Desde EUPV, tras leer detenidamente el informe del secretario, llegaron a la conclusión de que el edil “pasa de representar a un partido a representarse a sí mismo. Esperabamos que ante este informe el equipo de gobierno debería haber actuado de forma diligente. Desde EUPV seguimos siendo consecuentes y exigimos al concejal su dimisión.

Ya fuimos contrarios a que el equipo de gobierno negociara con una concejala de Ciudadanos a espaldas de su partido, nosotros lo denunciamos y sufrimos las consecuencias en su momento. Pedimos al equipo de gobierno que le retire sus funciones”.