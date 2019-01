El pleno aprueba estimar los informes de contratación que podrían excluir a la empresa ganadora de la licitación de la gestión de la piscina

El Ayuntamiento de El Campello ha llevado a pleno con carácter de urgencia para dar validez a los informes de contratación tanto en el caso de Ferrovial como de Valoriza por los recursos interpuestos por ambas mercantiles. La estimación de estos informes llevaría a la exclusión de la cuarta empresa, Arena, en el proceso de licitación. La estimación de los dos informes se ha llevado en dos puntos en el orden del dia que han sido aprobados con los votos a favor del Equipo de Gobierno (Compromís, PSOE, PdC, David Alavés), del Partido Popular, la Abstención de Ciudadanos y el voto en contra de Esquerra Unida.

Desde Ciudadanos no se mostraron conforme de que en el informe del Ayuntamiento no se mencione las especificaciones técnicas de volante de inercia, un aspecto que pasa por alto y que tampoco fue motivo de exclusión durante el proceso de licitación. “No estamos de acuerdo porque desde el Ayuntamiento no dicen nada del volante de inercia, si cumple o no las condiciones del pliego y según del Informe de Ferrovial el volante de inercia de las bicicletas elípticas que presenta Arena no cumple las condiciones del pliego y, sin embargo el Ayuntamiento no entra a valorar ese aspecto. También nos llama la atención que en su día el informe de la Diputación tampoco entra a en el tema del volante pero sí en la estructura de la bicicleta, que es de aluminio cuando debería ser de acero. Pienso que ese informe nos debería haber informado a ciencia cierta que los licitadores cumplen con los requisitos del pliego y no ha sido así. Se pasó por alto entonces el tema de la estructura de la bicicleta, es decir nos centramos en el volante que es una parte de la bicicleta y no de la estructura. Nos parece curioso y por eso nos abstendremos”, explicó su portavoz Julio Oca.

El alcalde explicó al concejal de Ciudadanos que “Nosotros tenemos que confiar que toda la información sea veraz y en este caso no es que no hagamos caso a eso y lo omitimos sino que como ya admitimos su descalificación por el incumplimiento de la estructura que debería ser de acero y ellos presentan de aluminio y como por esto ya queda descalificada no hace falta que informemos más al respecto.

Por su parte, el portavoz de Esquerra Unida anunció su voto negativo tanto en el fondo como en la forma. En el fondo por coherencia de lo que han defendido los últimos tres años. En el que han rechazado todos los pasos que se han ido dando en el procedimiento de privatización de la piscina municipal y pistas anexas.

Y respecto a la forma, rechazando la forma de llevar esta licitación por considerar poco ético que una de las empresas licitadoras haya participado en el proceso de elaboración de la documentación de la misma. Como así ha hecho constar en su denuncia Valoriza al Tribuna administrativo central de recursos contractuales copiando el literal de las actas de las mesas de contratación de los días 10 y 31 de octubre de 2018.

Por último, el edil de EU apeló al equipo de gobierno a remendar los errores que han cometido durante estos últimos tres años y que aprovechen la oportunidad que les brinda el destino de poder asumir directamente el servicio para poner el servicio en funcionamiento lo antes posible.