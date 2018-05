El pleno aprueba el Proyecto de Construcción de las obras de conexión del saneamiento de la zona norte de El Campello

El pleno del Ayuntamiento de El Campello aprobó el pasado viernes 11 de mayo la aprobación del Proyecto de Construcción de las obras de conexión del saneamiento de las zonas residenciales al norte del centro urbano de El Campello con la EDAR Alacantí Norte por un valor de 4.800.000 euros.

Este proyecto viene a dar solución definitiva a un problema que arrastra el municipio desde hace más de 12 años. Por eso el alcalde Benjamí Soler pidió el apoyo de todos los grupos dado que “no se trata de un proyecto del equipo de gobierno, sino de todo el pueblo de El Campello por eso queremos que se haga cuanto antes”. Se trata de un proyecto para el futuro pero también para el presente explicó ya que en la actualidad hay un problema de vertido de aguas residuales al mar por el que el Ayuntamiento paga anualmente sanciones.

Los grupos de la oposición votaron a favor excepto Ciudadanos, que se abstuvieron. Todos ellos PP, Ciudadanos y Esquerra Unida coincidieron en que echaban en falta el convenio para saber cuánto tendrá que aportar el municipio.

El portavoz del PSOE Pepe Varó explicó, respecto al convenio que están esperando recibirlo porque en Conselleria ya le han dado el visto bueno, lo recibirán en breve

Benjamí Soler aclaró que la idea era no variar mucho el convenio que ya existía en el que el Ayuntamiento tendría que pagar un 10%.

Julio Oca, concejal de Ciudadanos, calificó el punto como un nuevo “salto de fe” ya que “es un proyecto que parece que va a arrancar pero que hasta la fecha se desconocen un sin fin de variables. Un proyecto que lleva congelado 12 años y se descongeló con la última modificación de crédito y desde entonces no tuvimos conocimiento del proyecto y ahora vienen deprisa y corriendo. Pensamos que una vez más se empieza la casa por el tejado, no sabemos cuánto nos va a costar. Por otro lado, no se ha aceptado en el proyecto ninguna de las observaciones realizadas por el área de infraestructura. Conforme se ha presentado el proyecto creemos que va a ser otro de esos proyectos interminables y van a dejar el problema al siguiente equipo de gobierno”.

Benjamí Soler replicó al edil que lo que se trae a aprobación es un “proyecto en el cual el Ayuntamiento no ha tenido la posibilidad de introducir nada en la redacción. Claro que hemos intentado que desde infraestructuras han tratado de solventar dudas pero son los primeros interesados en que este proyecto se apruebe. Y no es un proyecto de este equipo de gobierno, es un proyecto de El Campello y por eso queremos que todos los partidos se sumen a él por eso su abstención no vale para nada, si fuera un voto de responsabilidad votarían que sí”.