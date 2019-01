El Partido de El Campello rompería con el equipo de gobierno de no asignar las competencias de Paredes al nuevo concejal

El pleno extraordinario celebrado el martes 15 de enero en El Campello dio cuenta de la renuncia del cargo de Concejala de la edil Adriana Paredes Mínguez (PDC). La Renuncia de la edil deja en el aire la delegación de sus competencias, Servicios Sociales y Juventud que en principio recaería de forma provisional en el alcalde.

Desde el Partido de El Campello, la concejal Maricarmen de Lamo manifestó su desacuerdo con esta decisión. “Hasta la fecha el alcalde no nos ha transmitido directamente su intención de no delegar en el nuevo concejal estas competencias. Nosotros pensamos que sería lo más lógico por lo que desde nuestra agrupación vamos a ser cautos hasta su toma de posesión y si no se le transfieren las competencias de Servicios Sociales y Juventud nuestro grupo saldría del equipo de gobierno”, afirmó la edil.

El alcalde de El Campello Benjamí Soler, explicó que en cualquier caso en primer lugar habría que ver el perfil de la persona que va tomar posesión del cargo de concejal. “Y en segundo lugar es potestad del alcalde atribuir las competencias a la persona adecuada. No estamos hablando de cromos que se puedan intercambiar. Son concejalías muy sensibles que afectan a las personas y que no son propiedad de los partidos”, argumentó Soler.

La ya ex concejal Adriana Paredes hizo público su intención de abandonar la agrupación y el cargo el pasado mes de diciembre y en este pleno ha formalizado su decisión. Paredes no fue la única en abandonar su puesto en el Partido de El Campello.

Adriana Paredes, que no asistió a la sesión plenaria, explicó que sale del equipo de gobierno por coherencia política “entre en política movida por unos valores y dentro del esta agrupación no he encontrado mi espacio de acción”. Por esos meses atrás ya comentó a sus compañeros de partido su intención de no presentarse en las listas de Podemos en las próximas elecciones y no descartó formar parte de otra agrupación política.

Paredes nos confirmó su intención es presentarse al proceso de selección de candidatos de la lista de Compromís para las próximas elecciones municipales.

Alejandro Raga, asesor del grupo también salió de esta formación política en el mismo mes y por las mismas razones esgrumidas por la edil. Raga pugnó por la secretaría general de Podemos en El Campello frente a la actual concejal de Urbanismo Maricarmen de Lamo (PdC).

En sustitución de la edil el siguiente en la lista del Partido de El Campello es Luis Cobo Limiñana, profesor de secundaria que posiblemente tome posición de su cargo en el próximo pleno ordinario, si no hay ningún retraso administrativo.