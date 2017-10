El equipo de gobierno rechazó la propuesta de EU para modificar la linea C2

El grupo municipal de Esquerra Unida llevó a pleno una iniciativa para la mejora del servicio de la línea C2 que conecta la Zona Norte del municipio (Albayna, Alkabir, Coveta Fumà, Cala D’Or, Pueblo Acantilado, El Poblet, Venta Lanuza...), el barrio del Vincle y Bonny, con el casco urbano de El Campello mediante transporte público.

El grupo de izquierdas explicó “que son muchos los usuarios y usuarias que utilizan el servicio público para bajar al centro del pueblo pero por desgracia cuando llega el fin de semana, muchas personas, quedan aisladas en casa al suspenderse el servicio de transporte. Es por ello que consideramos necesario mejorar el servicio ampliando su horario a los fines de semana”.

EU propuso realizar un estudio del recorrido y horarios que permita potenciar la eficiencia del servicio facilitando a la población joven acudir diariamente a sus centros escolares. Así como la mejora de las paradas.

La moción fue rechazada por el equipo de gobierno y la abstención del PP y Ciudadanos.

El alcalde recriminó a EU “llegar tarde por interesarse por el funcionamiento del autobús, porque en primer lugar lo que proponen no se podría hacer ya que estamos en un contrato que supone coger dinero de otras partidas que no se están utilizando para no tocar la cuenta general, por lo que no se pueda dotar a un contrato de dinero ahora si el año que viene no vamos a tenerlos. En segundo lugar el servicio comenzó con la premisa de adaptar sus horarios al servicio que podría dar el autobús a los alumnos, de hecho se modificó el horario según su conveniencia para que tuviera una mayor afluencia y una mayor aceptación sobre todo en periodo no estival”. En cuanto a aumentar la frecuencia a fin de semana el alcalde anunció que ya esta hecho y que se aplicará en los meses de verano del año que viene.

Por último Soler explicó que la moción hubiera sido más útil cuando el servicio se estaba dando en precario y no se había formalizado el contrato.