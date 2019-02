El concejal de Podemos El Campello Luis Cobo renuncia al cargo

Menos 30 días tras su toma de posesión, Luis Cobo Limiñana, la persona que entró a formar parte del equipo de gobierno ocupando el lugar de la concejala Adriana Paredes, presenta su dimisión como concejal en El Ayuntamiento de El Campello. Cobo en su escrito de renuncia hace mención a los conceptos que para él son necesarios en el ámbito político: “Confianza y Continuiodad, conceptos que creía poseer en el momento del nombramiento y que posteriormente a él compruebo que no se cumplen”. El aún edil del Partido de El Campello, hasta que se formalice su renuncia en el próximo pleno municipal en su escrito devuelve a sus compañeros de corporación las palabras de acogida que recibió el día de su investidura: “No quiero transmitiros la misma suerte, ya que en mi pensamiento, la suerte no determina los resultados y no actúa de oficio, son las decisiones las que los determinan, y éstas, son mejor que estén regidas por el “Conocimiento” y “El pensamiento racional”, ya que el pensamiento irracional o emocional, casi siempre te arrastra a posicionamientos egoístas o ególatras, con consecuencias poco ecuánimes y perjuicios colectivos. Por lo tanto, quiero desearos que vuestras decisiones se nutran a partes iguales del pensamiento racional y del conocimiento”.