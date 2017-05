El Centro Social de El Campello acoge una ponencia sobre terapias alternativas para aliviar el dolor crónico y fibromialgia

El próximo viernes 12 de mayo a las 18:00 la tercera planta del Centro Social “El Barranquet” acogerá las Ponencias sobre terapias alternativas para aliviar el dolor crónico y fibromialgia organizada por la asociación Nacional Fibro Protesta Ya.

La Asociación Nacional Fibro protesta YA es un espacio dirigido a diagnosticados y familiares, amigos y personas que quieran ayudar a pedir INVESTIGACIÓN de la Fibromialgia, Síndrome Fatiga Crónica y Síndrome Químico Múltiple con el fin de denunciar la situación de desamparo en la cual se encuentran los enfermos.

Los aquejados se encuentran abandonados, muchos de ellos no pueden hacer frente a los gastos médicos ya que toman varias pastillas al día, medicación natural y acuden a consultas médicas alternativas por no existir un tratamiento específico de la enfermedad.

No reciben ninguna ayuda económica ya que los pocos que tienen aceptada la incapacidad no es por fibromialgia sino por otras enfermedades añadidas.

La mayoría de estos enfermos sobreviven a la deriva como pueden y su calidad de vida cada vez es más denigrante.El paso hasta que se diagnostica la enfermedad es muy largo, son años de pasar de médico en médico hasta tener un diagnóstico y después... nada ya que aún no se ha investigado completamente esta enfermedad.

Lo que se pretende desde aquí, es denunciar esta situación para que la sociedad sepa lo que es vivir día a día con esta dolencia incomprendida y rechazada.

Los enfermos quieren que sus derechos, la FM , SFC, SQM sean reconocidos como discapacidad y enfermedad invalidante, y que los grados de fibromialgia se vean reflejados en los diagnósticos, ( no sólo los puntos gatillo) ya que es una enfermedad impredecible.

La FM , SFC , SQM, no sólo afectan al paciente, repercuten en la familia. Son casi dos millones de personas diagnosticadas en todo el estado español, y 400 millones a nivel mundial, sin que los gobiernos se pronuncien al respecto, es más ignorando la existencia de este grave problema físico y social.

La gran mayoría de los afectados no puede trabajar y no tiene ningún tipo de invalidez reconocida, y por lo tanto no percibe subvención económica.

Algunos no pueden realizar las actividades básicas de la vida diaria, como ducharse, peinarse, limpiar… tener autonomía, llevar el ritmo de vida de una persona sana.

Estos enfermos están en total indefensión y expuestos a cualquier enfermedad con el riesgo de propagarla a todos los que les rodee por ser inmunodeficientes.

La sanidad es un derecho reconocido universalmente y no se observa para ciertos enfermos en ESPAÑA. Por lo tanto más de dos millones de personas en nuestro país están en riesgo de exclusión porque el estado no reconoce uno de sus derechos básicos: el de la SANIDAD

Por todo ello la asoc nacional fibro protesta ya exige que se investigue la fibromialgía para poder acceder a un tratamiento adecuado y de cura, mientras tanto también requerie el reconocimiento de una discapacidad por fibromialgia.