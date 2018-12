El Campello presenta su programación navideña

El Campello presentó una extensísima programación navideña que ya está en marcha desde el mes de noviembre y recopilada específicamente en unos programas de mano repartidos por todo el pueblo.

El concejal de Fiestas Pere Lluis Gomis (PSOE) anunció que las fechas ineludibles de estas fiestas de Naviada son la cabalgata de Reyes, el próximo 5 de enero, y la fiesta de Fin de Año que este año volverá a la Plaza de la Iglesia.

A partir de ahí hay todo un extenso programa de actividades que hacer con los niños como la visita del Cartero Real el próximo 28 de diciembre o las distintas actuaciones infantiles en los diferentes barrios del municipio en castellano y valenciano que se desarrollarán del 24 al 29 de mes.

Fomentar el comercio local en Navidad

El Campello se viste de Navidad y lo hace a través de su concejalía de Comercio que dirige la edil María Jiménez desde donde este año han colocdo alfombra roja en las entradas de los comercios del municipio que lo han solicitado dando un toque cálido y navideño. También podremos disfrutar en las calles de nuestros municipios de la presencia de castañeras que ofrecerán cucuruchos de castañas calentitas de forma gratuita presentando un tiket de compra en un comercio local. También, durante estas fechas un tren recorrerá la ciudad por las zonas comerciales dando alegría y un servicio extra a los vecinos de El Campello

Por otro lado se organizó un concurso de escaparate entre los comercios de la localidad en donde se ha podido comprobar el resultado de un curso de escaparatismo ofrecido desde la concejalía

Una Navidad Deportiva

Desde la concejalía de Deportes, cuyo titula es Pere Lluis Gomis (PSOE) te invitan a participar en sus talleres deportivos estas navidades. Si tienes entre 6 y 18 años, los días 26, 27, 28 de diciembre y 2,3 y 4 de enero tienes la oportunidad de continuar haciendo deporte en El Campello.

En estas fechas estarán en marchas las escuelas deportivas de El Campello de Bádminton, Voley, Fútbol/Baloncesto, Fama /Baloncesto y yoga de 9:00 a 13:00 en el Pabellón Central.

Las actividades estarán divididas en grupos de 6 a 8 años, 9 a 11 años, 12 a 14 años y 15 a 18 años.

Nadal a la Mar

En El Campello desde la concejalía de Turismo, dirigida por la edil Cynthia Alavés (Compromís), nos presentan un año más su programación Nadal a la Mar que se desarrollará en las playas urbanas de El Campello con actividades, deporte y animaciones infantiles del 26 al 30 de diciembre de 10 a 14 h.

Practica deporte en el paseo (yoga y zumba) junto a la Biblioplatja-penyeta a cargo de Las Escuelas Deportivas.

El jueves 27 de diciembre en el Club Náutico (Escuela de vela), se realizará un curso de Iniciación a la Vela ligera, Kayak y Paddle-Surf.

El Viernes 28 de diciembre en la playa de Muchavista Aloha Sport ofrecerá clases de iniciación al Kayak, Paddle o Surf.

El sábado 29 de diciembre, frente a Campello Surf Shop, el Club Campello Surf ofrece iniciación al Surf, sup Kayak o Big Sup. Y, el domingo 30 de diciembre, en la playa de la punta del Rio, El Moreno Surf ofrece una salida en Big Sup o Surf en función del estado del mar.

Además habrá animaciones infantiles a la Mar, con Talleres de Manualidades, juegos tradicionales y concursos junto al Monumento al Pescador, Playa de Carrer La Mar del 26 al 30 de diciembre de 12 a 14 h.

La concejala de Juventud y Residentes Extranjeros (PdC), Adriana Paredes, explicó que este año Santa Claus llegará a El Campello antes que a ningún otro municipio, concretamente el próximo 24 de diciembre por la mañana en la Coveta, Plaza Don Carlos, donde habrá hinchables, talleres infantiles.

Además el 30 de diciembre volverá la Nochevieja más familiar que tendrá lugar por la mañana. Una iniciativa de este equipo de gobierno que ya se ha consolidado y de la que disfruta gente de toda la comarca.