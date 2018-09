El Campello inicia una Campaña Policial para controlar a las mascotas caninas

La Policía Local de El Campello va a realizar durante los próximos meses una campaña de control canino con el objetivo de evitar molestias y situaciones peligrosas que puedan ser provocadas por las mascotas caninas.

Está demostrado el notable aumento del número de mascotas caninas en el municipio, hecho que ha conllevado un aumento exponencial de situaciones problemáticas derivadas de la insalubridad, el abandono de animales o la presencia de Razas Potencialmente Peligrosas. Por ello la Policía Local incrementará el control y la información a la ciudadanía que posea macotas caninas.

Este operativo se centrará en aquellas zonas más frecuentadas por animales como parques, grandes avenidas o áreas donde no hay edificios (solares y descampados) y en las Playas.

Con esta campaña se pretende mejorar la sensibilización e información de las responsabilidades que tiene la ciudadanía que posee mascotas caninas, especialmente de aquellos que poseen animales potencialmente peligrosos. Al mismo tiempo se quiere concienciar al vecindario de la importancia de mantener nuestro entorno limpio y más saludable, además del perjuicio que supone para el mobiliario público el efecto corrosivo de los orines.

La ciudadanía que posea mascotas caninas y los lleve sueltos se expone a multas de hasta 2.404,05€, no recoger excrementos hasta 600€, no tener seguro o no estar registrado como potencialmente peligrosos hasta 15.025,23 € y abandonar un animal puede llegar a comprtar un proceso por Vía Penal.