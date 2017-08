El Campello condena el atentado islamista de Barcelona

× 1 de 2 Ampliar Condena atentado islamista de Barcelona Miembros de la corporación municipal y el alcalde, Benjamín Soler, durante la lectura del manifiesto contra el atentado de Barcelona × 2 de 2 Ampliar Condena atentado islamista de Barcelona Prev Next

El Ayuntamiento de El Campello ha organizado un acto en el que se ha leído un comunicado de repulsa y se han guardado 5 minutos de silencio, al mismo tiempo, todas las banderas oficiales del municipio ondearán a media asta durante 3 días.

Texto leído de condena:

Bon dia i moltes gràcies per la vostra assistència a aquest acte de repulsa als atemptats terroristes d’ahir a la ciutat de Barcelona i Cambrils. També volem aprofitar aquest moment com a mostra de solidaritat a les víctimes i les seues famílies.

Volem donar les gràcies a les forces de seguretat, a la Guardia Urbana, als mossos d’esquadra, a la policia i a la guàrdia Civil. També als serveis sanitaris, als bombers i als taxistes que posaren els seus vehicles a disposició dels ciutadans. A tots els veïns i veïnes de Barcelona, que un altre cop han demostrat estar a l’alçada com a ciutat cosmopolita que és. Des dels primers moments, ompliren hospitals per a donar sang, acolliren a tota la gent que fugia de l’horror en cases i comerços.

En definitiva, volem donar les gràcies a la ciutat de Barcelona i des d’ací també els donem tot el suport possible.

Als assassins terroristes, dir-vos que no podreu amb nosaltres, que esta guerra del terror que voleu instaurar la teniu perduda.

Joan Fuster deia: “M’odien, i això no té importància; però m’obliguen a odiar-los, i això sí que en té.” Doncs per molt que feu, per moltes provocacions, per molta ràbia que creeu, per molta sang que derrameu, per moltes llàgrimes, per molta desesperació i impotència, per molt que s’allargue la llista del per molt, no us servirà per RES. No vos odiarem mai, no vos respectarem mai, no vos escoltarem mai, sou miserables insignificants i mai us tindrem por.